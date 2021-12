El difícil momento de Guido Süller tras su internación: "No se imaginan por lo que pasé"

El mediático habló luego de su internación por un grave problema de vista. Enterate lo que pasó.

Guido Süller vivió una dificil situación durante el fin de semana. El mediático tuvo que acuudir al Hospital Austral por una afección en los ojos, de la que viene sufriendo hace varios años. Ahora, habló luego de haberse sometido a una cirugía para poder ver: le realizaron una vitrectomía, una técnica de microcirugía ocular que se utiliza para extraer el vítreo, el gel transparente que rellena la cavidad ocular, para tratar problemas en la retina.

En diálogo con Teleshow, Süller admitió que estos últimos meses padeció severos problemas de visión, lo cual le trajo complicaciones para poder sobrellevar su vida normalmente.

“Otro palito más en la rueda, no sé, qué le vamos a hacer. Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan por lo que yo pasé antes de esto”, expresó en un video desde la habitación de la clínica, con un vendaje en el ojo derecho.

Guido Suller, internado. (Teleshow)

Süller anticipó que tendrá que pasar por otra operación más. “Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma”, confesó, haciendo referencia a su paso por El Gran Premio de la cocina (El Trece) edición famosos, el ciclo conducido por Carina Zampini.

Luego, el mediático recordó cuándo fue el momento en el que identificó que no podía seguir así con su vida. “Hasta que un día me llevé todos los conos naranjas por delante en la ruta y ahí dije no puedo seguir así”, explicó y agregó: “Tenía el ojo arrugado por una membrana y la doctora me dijo que pocas veces vio una membrana tan grande que cubriera mi ojo”.

“Es una operación muy compleja de los ojos, primero me hicieron uno y después me van a tener que hacer el otro”, aseguró Süller.

En este contexto, Guido publicó en sus redes sociales un pedido especial para sus seguidores. No hizo publicaciones sobre la operación, pero sí escribió: "Necesito de ustedes amigos, sólo que me tiren buena energía, los quiero”. Afortunadamente, todo salió bien para Süller y se espera que su tratamiento continúe con una nueva operación.