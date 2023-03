La violenta pelea de dos ex GH que casi termina a las piñas: "Te voy a romper la cabeza"

Dos exparticipantes de Gran Hermano casi se van a las manos en la previa del casamiento entre Julieta, Nacho y Marcos, y sus excompañeros debieron intervenir para que la pelea no pasara a mayores.

El viernes por la noche se vivió un momento realmente emotivo con el reingreso a la casa más famosa del país de todos los integrantes de la actual temporada de Gran Hermano y el casamiento entre Julieta, Marcos y Nacho, pero en la previa hubo una situación que estuvo cerca de empañar todo. "Te voy a romper la cabeza", se escucha gritar a uno de los exparticipantes contra otro en un violento video que se viralizó en redes sociales.

La décima temporada de Gran Hermano está viviendo sus últimos días al aire y las emociones están a flor de piel en todos los personajes que pasaron por la casa más famosa del país en los últimos cinco meses. En ese sentido, el reality de Telefe organizó un casamiento simbólico entre los tres finalistas de la competencia e hizo entrar a todos los "hermanitos" para el festejo.

Pero en la previa se vivió un momento de extrema tensión entre dos exparticipantes de la competencia que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El hecho se dio en los pasillos de Telefe minutos antes de participar en la unión simbólica. Es que Juan Reverdito estaba haciendo una transmisión en vivo en su Instagram cuando de repente pasó Alfa cerca suyo y lo insultó de forma muy violenta: "La concha de tu madre",

"¿Por qué puteás? Con mi vieja no", le respondió inmediatamente, el taxista, sacado. Los gritos e insultos continuaron durante unos segundos, por lo que otros exparticipantes debieron interceder para que la situación no llegara a las piñas. Cuando alguien se metió entre Juan y Alfa, Reverdito siguió. "Te voy a romper la cabeza, lo voy a cagar a trompadas".

"Es un enfermo que quiere quilombo", lo intentó calmar Maxi. Pese a que quedó todo mal, lo cierto es que dentro de la casa los exparticipantes se serenaron y pudieron ser parte de un momento histórico de la actual edición de Gran Hermano, que terminará el próximo lunes.

Juan Reverdito y Alfa se cruzaron con todo en las redes

"Escuchame una cosa, a vos te hablo, payaso. No solamente sos cagón que me llamás tres veces de un número privado. No sé quién te dio mi número de teléfono. No solo eso, sino que me dejás un mensaje de voz. Me mojaste la oreja adentro de la casa, te aguanté un mes y le faltaste el respeto a mi nene chiquito", lanzó Juan. Todo comenzó porque "Alfa" lo invitó a hacer presencias en boliche Pepino tras el llamado del taxista al Mago Sin Dientes, amigo de Walter.

"Soy tachero ¿cuál es el problema con que sea tachero? Estoy laburando con el taxi ¿cúal es tu problema? ¿Vos te pensas que porque tenés plata te podés llevar el mundo por delante? Si querés decímelo en la cara, si tenés los huevos suficientes para hacerlo", expresó Juan, sumamente enojado. Y agregó: "Quiero ver si me lo decís en la cara, en algún momento te voy a cruzar porque laburo trece horas por día. Sos un cagón, Alfa".

Lejos de esquivar la polémica, el exparticipante de Gran Hermano que se fue eliminado en un mano a mano con Romina Uhrig le respondió en sus redes. "Como vos te comunicaste con un amigo mío y él me dijo 'mirá quién me llamó para pedirme presencias, totalmente desubicado'. Te llamé para decirte 'venite a Pepino, te consigo presencias', nada más que eso ¿Tanto te dolió, pibe?", señaló.

En el cierre del video, escapó a la invitación que le hizo Juan de cruzárselo en la calle y dio por finalizada la discusión. "No vengas a Pepino entonces, seguí buscándote vos las presencias. Y eso de que ofendí a tu hijo, ¿en qué momento? Vos no existías para mí en la casa así que te mando un beso grande, Juancito, que estés bien. Que tengas linda vida, yo me voy a navegar ahora", culminó picante.