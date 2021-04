Lizy Tagliani le brindó su apoyo a su ex pareja

Antes de llegar a las pantallas y plantarse como una de las humoristas más queridas del país, Lizy Tagliani estuvo en pareja con Lucas Tisera, un ex participante de Gran Hermano. Recientemente, el músico compartió a través de Twitter que le fue diagnosticado cáncer y la actriz y conductora no sólo se se comunicó con el a partir de la noticia sino que le brindó todo su apoyo.

El exparticipante de Gran Hermano 2016 y expareja de Lizy Tagliani dio una triste noticia en Twitter cuando aseguró que padece cáncer y remarcó que hará todo lo que está a su alcance para luchar contra la enfermedad. "Después de tantos estudios y tanto silencio cobarde de mi parte quiero decir que hace un tiempo me diagnosticaron cáncer", manifestó.

Luego de dar la noticia, el exparticipante de Gran Hermano desactivó su cuenta en la red social del pajarito busca de mayor tranquilidad para transitar la enfermedad. Por eso, no es casual que cuando Paparazzi interceptó a Lizy Tagliani, la conductora no haya querido explayarse tanto al respecto "por respeto a él", tal como afirmó.

Si bien reveló que ya se puso en contacto con su expareja, aclaró que él le pidió que no hablara de su sitiación públicamente.“Sí, estoy al tanto, ya hablé con él por supuesto. No tengo nada para decir porque no quiere que hable del tema... Lo hablé con él", definió Lizy. "Estoy en contacto con Lucas y tiene todo mi apoyo para lo que necesite. Mucho más que eso no quiero decir por respeto a él”, sentenció.

Lizy Tagliani y Lucas Tisera

La relación entre Lizy y el músico se extendió durante once años, y se terminó en en el 2016, cuando la humorista saltó a la fama y, por su parte,Tisera ingresó en Gran Hermano. Aunque la separación fue polémica y la actriz contó en varias oportunidades el saldo doloroso de la relación, con el tiempo las cosas cambiaron y pudieron establecer un nuevo vínculo. Es por eso que, tras enterarse, la humorista se comunicó con Tisera no sólo para conocer su estado de salud sino también para brindarle todo su apoyo.