Avanza la campaña nacional de vacunación a mayores de 60 y la exvedette Graciela Alfano logró vacunarse hace pocas horas dentro de los protocolos y reglas establecidas con la primera dosis de la Sputnik V. Fiel a sus seguidores, compartió a través de sus redes sociales una foto junto al stand de vacunación y un mensaje que quedó librado a la interpretación de sus seguidores: "Me vacuné en mi país. Rápido,indoloro y seguro"... Justo después de que Susana Giménez se registre en Uruguay para recibir la vacuna de Pfizer.

A su vez, la rubia aprovechó su audiencia para concientizar sobre la importancia de anotarse en el plan nacional de vacunación y no perder una oportunidad única. "Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad. Vacunate, un paso más cerca!", compartió. La reacción de sus seguidores no tardó en hacerse notar puesto que así como la felicitaron y la invitaron a seguir cuidándose, también se despacharon contra Susana Giménez, quien recientemente compartió declaraciones polémicas sobre la situación actual de nuestro país.

Grace informó la buena noticia primero a sus seguidores. Luego, dialogó con TN Show y, muy astuta, volvió a deslizar las diferencias con la diva de los teléfonos: “Pudiendo vacunarme donde hubiese querido, elegí mi país y no me arrepiento”, aseguró. Sobre su estado de salud tras recibir la vacuna, contó que se siente “perfecta” y volvió a alentar a otros a hacer lo mismo: “Espero que esto impulse a más gente a vacunarse”.

Los polémicos retuits de Graciela Alfano que apuntan a Susana

Luego de recibir la primera dosis del esquema de inmunización contra el Coronavirus, la rubia lo celebró en sus redes sociales. Si bien no se refirió directamente a Susana quien, no conforme con registrarse para vacunarse en Uruguay aseguró que no quiere "vivir en Argenzuela", Grace compartió polémicos tuits de sus seguidores que le dan con todo a la conductora de Telefe.