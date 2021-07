Graciela Alfano hizo un striptease para Mauricio Macri y se escapó cuando se propuso un trío

La ex vedette contó en Los Mammones los detalles de un encuentro sexual con el ex presidente: se escapó de un trío porque no le gustaba el otro hombre.

Graciela Alfano fue de invitada a Los Mammones y contó todo sobre su encuentro fogoso con Mauricio Macri, que terminó con un final inesperado. "Es muy fuerte, estas cosas que me pasan a mí que no lo puedo creer", dijo la exvedette al ser consultada sobre el día en el que se escapó de hacer un trío con el expresidente y otro hombre.

Lo cierto es que Alfano se escapó de un departamento en el que estaba con Macri porque el ex mandatario quería hacer un trío y a ella no le gustaba el tercero en discordia. Jay Mammón le preguntó los detalles de ese episodio y Grace no tuvo problema en contarlos: "Después de hacer un striptease habíamos propuesto hacer un trío, pero la persona que quería no me gustaba, entonces le dije 'no, el tercero no'".

En ese momento, cuenta Alfano, tocaron el timbre de la casa: "Cuando tocan el timbre, pensé que le había dicho que venga y viste que yo soy muy diva, dije 'yo me voy a la mierda". Antes de irse, la actriz fue a buscar su ropa, que no encontró, por lo tanto decidió ponerse la ropa de Macri y escaparse por la puerta trasera. ¡Hasta se llevó su billetera!.

Alfano ya había contado anteriormente que Carlos Menem no había sido el único presidente con quien salió. En Confrontados, la ex modelo reveló que "en el momento en que salíamos (con Macri) estaba ocupando la presidencia de Boca”.

“Yo ya me había separado, pero estábamos clandestinos de alguna manera. Nos encontrábamos en un lugar que era privado, los periodistas no nos encontraban", reconoció Grace en ese momento.

En otra entrevista anterior también había hablado de esta anécdota del trío fallido con Macri. En una nota radial con la 990, Alfano había contado que ese día se fue vestida con la ropa del líder de Cambiemos, y que él la llamó desconcertado: “Me fui con la ropa y los zapatos de él por la puerta de atrás. Me llamaba al teléfono y me dice que me había ido con su ropa. Le dije que venga a verme con mi ropa. Él se negó, le dije entonces que se ponga el traje de su amigo".

"Fue gracioso cuando llega a buscar su ropa, el traje era de un amigo y le quedaba chico. Su amigo era chiquito al lado de él, esto le enseñó (a Macri) que conmigo no se jode. Además, yo me había ido con la billetera de él y el con la cartera mía”, reveló Alfano en ese entonces.