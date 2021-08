More Rial y Gladys La Bomba Tucumana se reencontraron en un boliche e hicieron las paces

Tras enfrentarse en la Justicia, la cantante y la hija de Jorge Rial se encontraron en un boliche porteño y limaron asperezas.

A dos meses del accionar de la Justicia, Morena Rial y Gladys "La Bomba" Tucumana se reencontraron en un boliche porteño y, además de limar asperezas, se sacaron una foto juntas. Luego de sentirse "agraviada" por la cantante, la hija de Jorge Rial cambió de opinión y este sábado pudo aceptar el perdón de Gladys.

Según trascendió, la noche del sábado tanto la cantante como More hicieron sus reservas en un conocido boliche de Palermo por separado, pero, casualmente, el RRPP del lugar las había ubicado en dos mesas contiguas pasando por alto el conflicto entre ellas. Al rato, pasada la incomodidad, el hombre les propuso acercarse para que pudieran limar asperezas.

Conmovida, Gladys le pidió perdón a la joven por sus dichos poco felices en Intrusos en el Espectáculo, el programa que en aquel entonces conducía Jorge Rial. “Nunca te quise lastimar, yo te quiero mucho de verdad”, aseguró la cantante frente a los presentes que no tardaron en registrar el reencuentro con sus celulares.

Horas después de que se viralizó la imagen, la intérprete de "La pollera amarilla" dialogó con El Run Run del Espectáculo y aseguró que el reencuentro con la joven había sido muy lindo. “Fue grato poder abrazarla, darle un beso y que reine la paz. Más en estos momentos feos", compartió.

"Nos encontramos, justamente, para trasmitir que es mejor estar bien con las personas y no mal por cosas que no han sucedido. Por lo menos, no entre ella y yo. Porque yo la quiero mucho y nunca haría nada para dañarla, ni a ella ni a nadie. Así que nos sacamos una foto, para todas las personas que piensan que existe algo raro. Está todo excelente. Y yo la aprecio mucho desde siempre a More”, celebró La Bomba.

¿Qué pasó entre More Rial y Gladys "La Bomba" Tucumana?

La Fiscalía N° 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó a juicio oral y público a Gladys Nelly Del Carmen Jiménez “por presunta infracción al Artículo 70 -discriminar- del Código Contravencional” a partir de los dichos de la cantante en Intrusos, en agosto de 2019.

“Si hay alguien que sufrió bullying cuando estuve en el Bailando fui yo. No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo”, relató la cantante y, a continuación, ejemplificó: “Me decían: ‘Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’ (...) ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’...”.

A partir de esto, Morena se presentó en los tribunales alegando “sentirse agraviada a raíz de los dichos” de La Bomba, al afirmar que “ser la mamá de Morena Rial” era parte de los insultos que recibía, “considerando entonces que había sido discriminada en razón de su peso corporal”. Sin embargo, el juicio se cerró por prescripción de la acción.

Si bien la hija de Jorge Rial pudo iniciar una nueva acción contra la cantante, la muerte de la hermana de Gladys la conmovió y decidió no avanzar. “Frente a esta situación, limamos asperezas con el abogado de Gladys y habíamos arreglado una reunión entre ellas, ya que ambas sufren discriminación”, aseguró el abogado de More.