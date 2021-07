Yanina Latorre se metió entre Úrsula Vargues y Gisela Marziotta y le salió mal: "Pobre mujer"

Sin que la llamaran, Yanina Latorre se metió en las críticas de Úrsula Vargues a su colega, pero no le salió como esperaba.

Recientemente, Ursula Vargués realizó una fuerte crítica a través de las redes sociales a su colega Gisela Marziotta, luego de que se anunciara como precandidata a legisladora porteña. Y como donde hay riña está Yanina Latorre, la rubia apreció para cargar contra Vargués, pero no le fue como esperaba ya que se adentraron en un vergonzoso episodio.

Todo empezó cuando Úrsula Vargues estalló en la red contra Gisela Marziotta, su antigua compañera en Nosotros a la Mañana, luego de ver el nombre de la periodista entre los precandidatos de cara a las PASO. Enterada del cierre de listas, Vargues usó su cuenta de Twitter y la destrozó ya que, además de descalificarla, sugirió que Gisela estaba en la política por "acomodo".

“Esta chica va empeorando el nivel de resentimiento…se ve que las visitas no le alcanzaron para un puestito”, escribió Yanina Latorre en Twitter acusando a Úrsula, quien no tardó en responderle la publicación. “¿Querés que cuente de vos? No, no soy como vos. Yo no quiero nada pero vos te cagaron de risa de tu actual marido porque no hablaba bien inglés. ¿Te acordás?", lanzó la periodista.

No conforme, la conductora de FM La Patriada siguió disparando contra la panelista de Los Ángeles de la Mañana. “Sin dignidad”, “Pobre mina”, “Que alguien le avise que da pena”, “Pobre mujer busca la atención que su marido no le da”, “Disimulá el hambre”, “Estás más seca que una pasa de uva”, "¿Mando el audio de lo que pensás de tu marido?", lanzó Vargués sin ninguna reserva también a través de la red social del pajarito.

Si bien al momento Latorre no respondió, resulta que ese intercambio de fuertes y lamentables declaraciones no es el primero: la periodista y la mediática se habían enfrentado anteriormente cuando Yanina Latorre cruzó al presidente Alberto Fernández por las restricciones a los vuelos provenientes del exterior para evitar el avance de la variante delta de coronavirus en nuestro país.

"Te fuiste? Pensaste que eras superior. A Argentina no entrás", lanzó Úrsula Vargués a través de Twitter. Antes de recibir cualquier respuesta, la periodista reforzó: "Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver". "Deseo que no vuelvas al país", expresó sin filtros. De todos modos, la contundencia de sus mensajes no tardó en llegarle a la mediática.

Fiel a su estilo, Latorre se tomó en serio el ida y vuelta y le respondió desde Miami: "El favor se lo haría ella si deja el chupi. Le pega mal. Me gusta que cuando está en pedo me dedique su noche. Es digna de lastima la fracasada esta", lanzó.