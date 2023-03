Quién es la novia de Giovanni Simeone: fotos y cómo se conocieron

Giulia Coppini es modelo y es la actual pareja de Giovanni Simeone. Descubre la forma en la que se conocieron.

Giovanni Simeone y Giulia Coppini se encuentran en una relación estable desde hace ya varios años. Con el propósito de oficializar su unión en 2021 la pareja realizó una ceremonia bastante íntima en España para dar el sí en un evento en el cual estuvieron rodeados por sus seres queridos. Los fanáticos del jugador del Napoli que se encuentran en todo el mundo ahora se consultan sobre la identidad de su esposa.

¿Quién es Giulia Coppini?

Es una joven italiana que trabaja como modelo desde que era muy chica. Nació en Florencia y se convirtió en una verdadera amante por el fútbol luego de haber conocido a su esposo del cual admira su constancia y pasión. Participó en el concurso de Miss Italia y, si bien no logró quedarse con la corona su aparición en este certamen le sirvió para que una agencia la eligiera para sus primeros trabajos.

Es presentadora de televisión y ha tenido apariciones en un segmento deportivo en el canal RAI2. Además, cursa la carrera de Biología en la Universidad de Siena y es una apasionada al arte debido a su constante acercamiento con el canto y el teatro. También le agrada el entrenamiento y la practica de baile en el caño.

Actualmente posee el perfil de figura pública en Instagram con una cuenta con 51 mil seguidores en un espacio donde suele compartir videos sobre su trabajo y su vida con su marido.

Giulia se considera una persona multifacética y en varias oportunidades no descartó sus posibilidades de ingresar en el mundo de la farándula. "De chica siempre me gustaron la música y el cine, por eso estudié canto y teatro. En algún momento me gustaría trabajar de eso", sostuvo en una entrevista.

¿Cómo se conocieron Giulia y Giovanni?

Fue en 2018 en Italia en un encuentro donde tuvieron un flechazo inmediato mientras ambos disfrutaban de un asado con un grupo de amigos. Algunos medios sostienen que ella se enamoró del futbolista luego de escucharlo hablar sobre sus pasiones y desde ese entonces han permanecido juntos. Antes de conocer al deportista, Coppini realizaba varias coberturas en eventos de automovilismo.

Actualmente vive con su marido en una isla mediterránea en Cerdeña y tiene una muy buena relación con Carolina Baldini, su suegra. "Amo a todos los Simeone, son muy divertidos y cuando estamos, el tiempo se pasa volando. Para mí son la familia unida que nunca tuve", le dijo en una charla a La Nación.