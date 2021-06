Gimena Accardi: la foto con las secuelas que le dejó en la cara el derrumbe en Miami

Gimena Accardi reveló una impactante foto con las secuelas que le dejó en la cara el derrumbe del edificio en Miami.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se salvaron de milagro. La semana pasada, precisamente el jueves 24 de junio, un edificio donde se alojaban se derrumbó en Miami de manera inesperada. El Champlain Towers South sufrió el colapso de sus 12 pisos y, hasta el momento, se registran once fallecidos; mientras que aún hay 150 personas desaparecidas. Por otra parte, son 136 los sobrevivientes, entre los que se encuentran los mencionados artistas argentinos, quienes lograron escapar a justo a tiempo. Sin embargo, la actriz sufrió heridas que su pareja reveló por medio de una foto.

A través de una foto que publicó en su cuenta de Instagram, Nico Vázquez comentó que ambos se encuentran en la Argentina y que gozan de buena salud: "Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían".

A menos de una semana del trágico accidente, el actor indicó que aún no pueden asimilar lo que les pasó: "Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los angeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra".

En la foto que Vázquez publicó, se puede ver perfectamente a Gimena Accardi con un moretón en el ojo izquierdo. Por lo tanto, y de esa forma, se confirmó que su pareja recibió un golpe en la cara al momento del derrumbe del edificio en Miami.

once los fallecidos

El número de desaparecidos se sitúa ahora en 150, mientras que los localizados con vida son 136, indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava

La emotiva publicación de Nico Vázquez en Instagram tras el derrumbe en Miami:

Además de haber detallado cómo se encuentra junto a su pareja Gimena Accardi, Nico Vázquez reveló unas palabras que escribió días antes de la tragedia: "Escribí esto en el posteo de mi cumpleaños: 'De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir'. Y agregó: "Entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera Gime Accardi, una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS. Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante".

"Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar y en especial quiero volver agradecer a Leandro Fernandez Suarez el consul argentino que junto a su equipo nos contuvieron y ayudaron en todo, como lo están haciendo con cada uno de los damnificados argentinos. Para admirar. Ojalá todo termine cuanto antes. Gracias una vez más a todos por el cariño y preocupación", añadió finalmente Vázquez.

Qué hacían Nico Vázquez y Gimena Accardi en Miami

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encontraban realizando un trabajo en Miami y también se habían tomado unos días para extender su estadía y disfrutar de unas vacaciones en la costa del estado de Florida, Estados Unidos. Ambos eligieron el Champlain Towers South Condo, edificio con más de 130 viviendas para alojarse. A la 01.25 horas de la madrugada, la estructura colapsó y se produjo el derrumbe que, hasta las 10.36 horas de la Argentina, produjo una muerte y varios heridos; mientras los rescatistas buscan a varios sobrevivientes más.