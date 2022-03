Julieta Prandi se quebró en el homenaje a Gerardo Rozín: "Nos vamos a dar la revancha"

La modelo y conductora de Es por ahí recordó a su compañero de Gracias por venir, gracias por estar, que se emitió por Telefe, y no pudo contener las lágrimas en vivo.

Gerardo Rozín murió el pasado viernes 11 de marzo, desde entonces las redes sociales y los programas de televisión se inundaron de homenajes por parte de cientos de artistas y colegas que compartieron entrevistas o trabajo con el periodista y productor.

Una de las figuras con la que Rozín compartió trabajo fue con Julieta Prandi, ambos condujeron el ciclo Gracias por venir, gracias por estar, que se emitió entre 2012 y 2014 por la pantalla de Telefe. La modelo actualmente está frente al programa Es por ahí en América junto a Luis "el Tucu" López, que fue ideado por la productora de Rozín, y recordó entre lágrimas a su excompañero.

"No conocí nunca a una persona más preparada, más sabía, que Gerardo. Él no se permitía no saber todo de todos, no se sentaba jamás, ni se paraba frente a cámara sin saber lo que iba a decir y a dónde iba a ir. No sabía cómo, pero iba a llegar a destino. Fue para mí un privilegio que me haya elegido para acompañarlo esos años. Gracias por venir, tesoro de mi vida", expresó Prandi antes de que pusieran al aire un video en homenaje al periodista y productor.

Segundos después, la modelo y conductora rompió en llanto. "Fue mi maestro, con él aprendí todo. La profesión a amarla, a entenderla, a respetarla, a no permitirme sentarme delante de cámara y tener un artista y no saber quién es, qué hizo, de dónde viene, no escuchar, te enseñaba a escuchar. Es tan necesario para todos, ese programa (Gracias por venir) fue de lo más lindo que hicimos", sostuvo entre lágrimas.

La conductora también contó que en diciembre de 2021 había sido convocada para estar al frente del ciclo Es por ahí, que se emite por América, y que Rozín le había enviado un mensaje en el que le decía: "Ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha".

"Acá estamos honrándote y celebrándote para que sientas orgullo porque todo esto lo hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre", aseguró sensibilizada. Hace un día desde su cuenta de Instagram la modelo realizó un posteo para recordar a su compañero de trabajo: "Después de vos entendí cuál es mi responsabilidad. Creo que no soy la única que siente eso después de haberte conocido. Gerard compañero, cuánta sabiduría nos regalaste. Hoy te lloro porque me cuesta entender y porque te voy a extrañar siempre. Te vas a tu ciudad, tu patria. Buen viaje amigo. Te quiero".

¿De qué murió Gerardo Rozín?

El histórico conductor de Telefe y productor falleció en la noche del viernes 11 de marzo a los 51 años luego de luchar con una enfermedad irreversible, a las horas se conoció que el periodista murió a causa de un tumor cerebral. Hace unos días desde el programa que él conducía en el canal de las pelotas, La Peña de Morfi, pidieron "cautela" con la información que se daba sobre él.

Mediante un comunicado, el canal informó: “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pedimos a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”.

Durante su último brindis al aire, Rozín no dio detalles de por qué se ausentaba del aire. "Me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo", dijo en su última aparición en la televisión, allí se despidió de sus compañeros de trabajo y televidentes.