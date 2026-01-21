Taylor Swift, la segunda más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift reacciona en el escenario durante la 67 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California

Por Danielle ‍Broadway

LOS ÁNGELES, 21 ene - Taylor Swift, de 36 años, se convertirá en ‍la segunda compositora ⁠más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores, uniéndose así a Stevie Wonder, que tenía 33 años cuando fue incluido en 1983, anunció el miércoles la organización.

Este honor sitúa a la superestrella del ‌pop, ganadora de 14 Grammys, ⁠entre los compositores ⁠más célebres de todas las generaciones.

Swift será galardonada junto a Alanis Morissette, Kenny Loggins ‍y los compañeros de Kiss Paul Stanley y Gene Simmons ⁠en una ceremonia ‌que se celebrará el 11 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York, anunció la organización en CBS Mornings.

"Han escrito literalmente la ‌banda ‌sonora de nuestras vidas. Las canciones con las que bailamos, lloramos y rockeamos", dijo el corresponsal cultural Anthony Mason en CBS ​Mornings antes de anunciar a los galardonados.

Creado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores exige que los compositores tengan un catálogo notable de canciones para poder ser admitidos 20 años ‍después del primer lanzamiento comercial de una canción.

La cantante de "Bad Blood" ha ganado cuatro premios Grammy al álbum del año.

Su trabajo más reciente, "The Life of a ​Showgirl", vendió más copias que ningún otro álbum de la era moderna durante su ​primera semana de lanzamiento, según Billboard, que citó datos de Luminate, una ⁠empresa que rastrea las ventas de música.

Con información de Reuters