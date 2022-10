Mattel homenajea a Tina Turner con una Barbie

La empresa de juguetes Mattel rindió homenaje a Tina Turner en el aniversario 40 de su exitosa canción "What's Love Got To Do With It" con una muñeca Barbie basada en su imagen.

La muñeca, que forma parte de su Barbie Signature Music Series, lleva un traje inspirado en el video musical de la canción: un minivestido negro combinado con una chaqueta vaquera y su característico peinado.

"Me siento honrada de dar la bienvenida a mi Barbie", dijo en un comunicado Turner, de 82 años y ocho veces ganadora del Grammy.

A principios de noviembre de 2019, Turner asistió al estreno de The Tina Turner Musical en Broadway, que narra su vida y obra. Se retiró de la actuación tras su última gira, que terminó en 2009.

Con información de Reuters