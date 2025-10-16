Los mejores 5 consejos para cocinar con harinas orgánicas y pan de masa madre

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial del Pan y no hay mejor manera de celebrarlo que preparar un pan de masa madre. Un maestro panadero compartió los mejores cinco consejos para cocinar con harinas orgánicas.

Gabriel Kogan, maestro panadero al frente de la panadería de autor "Levando" reveló las cinco claves para trabajar con respeto la harina, preparar masa madre y lograr panes únicos. Así, aconsejó:

1. Elegí harinas orgánicas de origen claro

El punto de partida para un buen pan de masa madre siempre es la materia prima. “La harina es el ingrediente principal del pan. Las orgánicas respetan el grano como viene del campo y transmiten su verdadera identidad. Si arrancás con calidad, todo lo que sigue tiene sentido”, señaló Kogan. El especialista recomendó buscar harinas orgánicas de molinos que cuiden el grano y mantengan intactos el germen y el salvado, donde está la vida del pan.

2. Conocer la harina

Cada cosecha es distinta. “La harina cambia según la cosecha, y el panadero debe aprender a leerla. Hay que tocarla, olerla, ver cómo absorbe el agua.”. Esa conexión sensorial es clave para lograr masas equilibradas y panes con identidad.

3. Usá una masa madre viva

La masa madre no se domina: se acompaña. Aporta acidez, aromas y estructura; hace que el pan sea más digerible, tenga una corteza con carácter y un sabor que evoluciona. “La masa madre es un ser vivo al que hay que escuchar: mirar cómo se mueve, cómo huele, cómo cambia con la temperatura o la humedad”.

Para Kogan, la observación constante y la sensibilidad son las herramientas más valiosas de un panadero.

4. No apures los tiempos

Una de las grandes claves es tener paciencia y darle tiempo a la fermentación que, en definitiva, va a ser el corazón del pan. Esto permite que el sabor, la estructura y los aromas se desarrollen de forma natural.

“No hay un truco único. Es la suma de respetar los tiempos, cuidar la temperatura, trabajar con manos pacientes. La paciencia se nota en cada bocado”, aseguró el maestro panadero.

5. Recordá que el pan es tiempo, manos y memoria

Para Gabriel, hornear pan es un acto de respeto hacia la tierra, el grano y las personas que lo comparten. “El pan no es solo harina y agua: es tiempo, manos y memoria. Es un alimento que une culturas, mesas y generaciones”, destacó.

Levando celebra el Día Mundial del Pan con una promoción única

La panadería de autor celebrará el pan durante toda la semana, es decir, desde el 13 de octubre. Levando ofrecerá una propuesta especial pensada para compartir y celebrar el oficio: 1 barra + 1 focaccia o 4 ciabattas + 1 pan de campo o molde a solo $12.500. "Una forma de honrar al pan de cada día, hecho con harinas orgánicas, masa madre viva y el tiempo que merece", destacaron.