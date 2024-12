Las mejores 10 opciones para pedir delivery o take away en Navidad y Año Nuevo Una por una, las mejores 10 opciones para pedir delivery o take away en Navidad y Año Nuevo.

20 de diciembre, 2024 | 11.56 Las mejores 10 opciones para pedir delivery o take away en Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo son los dos grandes momentos del año en el que la mesa se llena de comida deliciosa. Los platos tradicionales de estas fiestas rara vez son comidos en otra ocasión, lo que los vuelve aún más especiales. Si bien el comer estos platos es una tradición, eso no quita que exista quienes no son muy amigos de la cocina o simplemente prefieren descansar de las hornallas durante las fiestas. Para todos ellos, a continuación les compartimos las mejores 10 opciones para pedir delivery o take away en Navidad y Año Nuevo. Una por una, las 10 mejores opciones take away en Navidad y Año Nuevo El take away se popularizó en Argentina a partir de la pandemia. Hoy se puede disfrutar incluso durante las fiestas. De esta forma, a continuación te compartimos las mejores 10 opciones para pedir en Navidad y Año Nuevo: La Pescadería: sabores frescos del mar En Núñez, La Pescadería se destaca por su propuesta de frutos del mar. Entre sus opciones figuran cóctel de camarones ($16.500 por 500 g), salmón curado ($3.500 por 100 g) y una tabla marina ($30.000). Además, su sushi incluye piezas de regalo por las fiestas. Reservas al 15-2488-6300. Dirección: Crisólogo Larralde 1716, Núñez.

Crisólogo Larralde 1716, Núñez. Instagram: @lapescaderiacocinademar La Pescadería cuenta con un completo menú take away para las fiestas. Liliana Helueni: lo mejor de la comida árabe sefaradí Para acercar a las mesas del 24 y 31 una experiencia diferente, Liliana Helueni exhibe lo mejor de la comida árabe sefaradí, con siete combos para menú take away. Ofrece combos exclusivos como la Degustación ($34.000) o el Combo Ollas ($40.000). Para un toque dulce, su Combo Dulces x 12 ($18.000) es ideal. Estas propuestas estarán disponibles para retirar hasta el 24 y 31 de diciembre, inclusive. Dirección: Santiago del Estero 244, Montserrat.

Santiago del Estero 244, Montserrat. Instagram: @lilianahelueni Liliana Helueni busca acercar a las mesas del 24 y 31 una experiencia diferente. L’Adesso: auténticos sabores italianos De la mano de su chef Leonardo Fumarola, en estas fiestas L´Adesso tiene una propuesta especial para take away, con platos típicos de Italia, como lasagna a la Emiliana ($20.000) y tiramisú ($14.000). Cada plato rinde dos porciones, y estarán disponibles por encargo, hasta las noches del 23 y el 30 de diciembre, y para llevar únicamente los días 24 y 31, hasta las 15, en su salón. Dirección: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo.

Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo. Instagram: @ladesso_ristorante En estas fiestas L´Adesso tiene una propuesta especial para take away. SushiClub: combinados exclusivos para las Fiestas SushiClub ofrece su combinado Let’s Celebrate con precios promocionales si se adquiere antes del 23 de diciembre: $44.900 (30 piezas), $89.800 (60) y $135.000 (100). Aunque se compre con anticipación, se puede retirar el 24 y 31 de diciembre. Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero.

Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Instagram: @sushiclub_ar SushiClub ofrecerá un combinado exclusivo para los amantes del sushi en estas fiestas. Joaquín Vasco: pastelería de lujo La excepcional pastelería Joaquín Vasco también se suma a las celebraciones de fin de año con dos nuevas variantes de su tradicional tarta de queso española, en su versión de frambuesas o mantecol y en formato grande. Listos para llevar, ambos productos estarán disponibles en sus tiendas durante todo diciembre. Estarán a la venta para take away en Recoleta y Nordelta, de martes a sábado de 10 a 19.30 y los domingos de 10 a 18, únicamente en Nordelta. El horario se modificará solo el 23 y 30, que será de 10 a 19.30, mientras que el martes 24 y el 31 lo harán de 10 a 16. Dirección: Peña 2326, Recoleta; Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta.

Peña 2326, Recoleta; Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta. Instagram: @joaquinvtartas Joaquín Vasco también se suma a las celebraciones de fin de año. MÁS INFO Gastronomía Dónde cenar en Nochebuena y Navidad en Buenos Aires 2024 Blossom: comida por peso y tradición En varios puntos de Zona Norte, Blossom invita a disfrutar de su propuesta de comida por peso para las fiestas, que se caracteriza por los sabores clásicos, como pollo entero adobado y cocido a los leños ($29.500), matambre relleno ($9.000), vitel toné ($9.000), y acompañamientos clásicos como ensalada rusa ($4.000) o papas rústicas ($1.300 por porción). Además, tendrán carré de cerdo cocido a los leños a $12.500 por 500 g. Es necesario reservar y los pedidos se retiran los días 24 y 31 de diciembre antes de las 15. Dirección: Edison 10, Martínez, y otras sucursales.

Edison 10, Martínez, y otras sucursales. Instagram: @blossom.resto Blossom invita a disfrutar de su propuesta de comida por peso para las fiestas. Dolce: helados con espíritu navideño Dolce, heladería que es un clásico de San Isidro, durante todo diciembre tendrá en su local y para llevar helados y bombones helados o bites con sabores típicos de las fiestas. Los nuevos sabores de helados ($20.000 el kilo) son turrón de almendras, sidra y manzana y cookies navideñas. Además, van a presentar sus nuevos bombones helados o bites ($1.000 la unidad) en las versiones garrapiñada de almendra, mantecol y especiado. Dirección: Avenida Libertador 16246, San Isidro.

Avenida Libertador 16246, San Isidro. Instagram: @dolce.blossom La heladería Dolce cuenta con más de veinte sabores de helado 100% artesanal. Desarmadero: vinos para brindar Desarmadero Bar y Desarmadero Session, los icónicos bares cerveceros de Palermo, ofrecerán tres promociones especiales en vinos por botella los días 23 y 24 de diciembre, disponibles en sus servicios de delivery y take away: 15% de descuento en la compra de una botella de vino, 25% al llevar dos y 30% para quienes elijan tres o más. Entre las opciones destacan etiquetas como el Blanco 2023 de Altos Las Hormigas, el Verum Semillon 2019 de bodega Verum y el Tinto Negro Malbec 2022 de Tinto Negro Uco Valley, entre otros. Dirección: Gorriti 4300 y 4295, Palermo.

Gorriti 4300 y 4295, Palermo. Instagram: @desarmaderobar Desarmadero Bar y Desarmadero Session, los icónicos bares cerveceros de Palermo, ofrecerán tres promociones especiales en Navidad y Año Nuevo. Neko: sushi fusión con un toque especial Para festejar el 24 y el 31 de diciembre en la comodidad del hogar, Neko ofrece dos completos boxes de sushi que combinan 30 piezas de fusión peruana-japonesa, con variedad de rolls, nigiris y los codiciados noritacos de alga nori tempurizada, la gran novedad de la carta. Disponible el 24 y 31 hasta las 16. Sólo con encargo a través del WhatsApp + 54 11 3883-9756. Dirección: Juan Ramírez de Velasco 471, Villa Crespo.

Juan Ramírez de Velasco 471, Villa Crespo. Instagram: @nekosushi.ar Neko ofrece dos completos boxes de sushi que combinan 30 piezas de fusión peruana-japonesa. Bilbo Café: sabor y solidaridad Bilbo Café propone salir de lo convencional y armar la mesa con una caja benéfica que incluye los productos más pedidos de la carta. La marca, en alianza con la ONG Sonrisas, creó la Bilbox Sonrisas y destinará un porcentaje de las ventas al programa de Alfabetización 2025 de la ONG. La caja incluye variados productos como los mini wrap con champiñones y mini brownie con dulce de leche y merengue italiano. Reservas hasta el 23 de diciembre. Dirección: Beláustegui 802, Villa Crespo, y otras sucursales.

