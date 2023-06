El bodegón de Buenos Aires ideal para comer el mejor bife de chorizo

El Club Eros ofrece una experiencia única y auténtica en un ambiente que te transporta décadas atrás. Con su carta variada y deliciosa, su personal amigable y su atención a los detalles nostálgicos, este restaurante es una joya oculta en el corazón de Buenos Aires.

El Club Eros es un lugar que te transporta a un pasado nostálgico, ubicado en Palermo, Buenos Aires. Desde el momento en que cruzas la puerta, te encuentras inmediatamente sumergido en una experiencia que te hará retroceder en el tiempo, al menos unos 30 años. Este restaurante es conocido por su ambiente único y su enfoque en la autenticidad gastronómica.

El lugar cuenta con alrededor de 20 mesas, sin manteles y con paneras de plástico que también funcionan como servilleteros. En la parte trasera, se encuentra la cocina, donde un cocinero prepara los deliciosos platos. Según las experiencias relatadas por los comensales, este llamativo lugar cuenta con camareros amigables que van a completar tu experiencia de comer en un club de barrio.

La carta

En cuanto a la carta del Club Eros, las entradas ofrecen una picada ideal para satisfacer ese pequeño antojo. Entre los platos principales incluyen sorrentinos con estofado, con opciones de variedad de muzzarella, y un estofado excelente. Si preferís carne, el Bife Master es una opción tentadora, con una combinación de ojo de bife, huevo frito, arroz y berenjenas al escabeche.

Si buscas una alternativa similar pero con papas fritas, el Bife Turista es una excelente elección. Y, por supuesto, no podés dejar de probar la Milanesa Porteña, una generosa porción que desafía incluso a los más hambrientos.

Para los postres, el Club Eros ofrece el clásico "Fresco y batata", una combinación perfecta de queso Mar del Plata y batata. Otro de los postres elegidos es la Tarantela con crema.

¿Dónde queda el Club Eros?

En cuanto a la ubicación, el Club Eros se encuentra en Uriarte 1609, en el barrio de Palermo, y su número de teléfono es 011-4832-1313.

La opinión de los comensales

Otra de sus características distintivas es su cancha de futbol.

Algunos visitantes aseguran que cuenta con "Platos súper abundantes, de excelente calidad y con el sabor de la cocina casera de siempre. El Club Eros no falla. Los precios son bastante más bajos que las otras ofertas de la zona, por una calidad y cantidad más que convenientes. No vaya buscando nada de moda, ni de vanguardia, entréguese a la experiencia de sentir en cada bocado un poco de historia y mano de la abuela. Comimos una riquísima milanesa de ternera con una muy abundante y completa ensalada (no muy común estos dias), y unos sorrentinos de muzzarella con estofado que no pudimos terminar. Vino de la casa y soda, y buen provecho!".

Otro comensal asegura que es un "Bodegón que sobrevive entre locales modernosos alrededor. Espontáneo y casi elemental. Comida como en casa. El bife de chorizo excelente. Papas fritas de verdad. Precios acomodadísimos. No entré a los baños por las dudas pero alcanza con lo que experimentamos. Vivan los clubes de barrio!".

Para cerrar, sobre la comida otro visitante asegura que es "Típica comida de bodegón, club de barrio. Riquísimo el plato de bife de chorizo, tiernísimo, con papas fritas, y berenjenas, y huevo frito. Los demás platos se ven igual de ricos, y caseros. El budín de pan, también rico, y casero. La atención es muy buena, como su ambiente familiar". Sin dudas, un lugar para visitar.