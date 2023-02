Día Mundial del Bartender: 6 barras para probar innovadores cocktails de autor

Seis barras en Buenos Aires para probar los cocktails más ricos e innovadores en el Día Internacional del Bartender.

Este 24 de febrero se celebra un nuevo Día Internacional del Bartender, un oficio dentro del mundo gastronómico que no paró de crecer en los últimos años en todo el país. El crecimiento del interés por parte del público llevó a que existan cada vez más opciones innovadoras que pueden aprovecharse este viernes en las siguientes seis excelentes barras que se pueden encontrar en Buenos Aires.

Krill

Krill es un nuevo "seafood bar" para ir en plan relajado a probar cocktails del gran Fede Cuco, acompañados con tapas japonesas del reconocido Iwao Komiyama. Un lujo. Fede Cuco es un referente, reconocido como uno de los cien nombres más influyentes de la coctelería mundial por la revista Drinks International. En este espacio, propone mezclas clásicas y creaciones de autor, como el Krill HighBall 1 (gin, limón, almíbar de cúrcuma casero, ginger beer y flor comestible), la Caipi Krill (vino blanco, lima, maracuyá y jengibre confitado) y el Negroni Sour (base de Negroni con cordial de lima y emulsionante). Para sentarse al aire libre en el concurrido Pasaje Echeverría y compartir entre piezas de sushi, frescos ceviches y sabrosos yakitoris.

Dirección: Paseo Vía Viva, Echeverría 1677, local 20, Belgrano.

Instagram: @krill.bar

Vírgen

Para los amantes de la cocina mexicana o para quienes quieran hacer una salida bien diferente, en San Telmo se encuentra Virgen. Este bar de look vanguardista propone platos típicos de México con una interesante vuelta de rosca y cocktails de la talentosa Brenda Asís, quien fue reconocida con un "premio revelación" en el Pisco Challenge 2022. Para acompañar con guacamoles, quesadillas, burritos y tacos, se ofrecen cócteles inspirados en obras de Frida Kahlo, como el Autorretrato (tequila 100% agave, jugo de pomelo, cordial de sandía, licor de flores de sauco, borde de sal del Himalaya y brochete de cubos de sandía flambeados) y el Las Dos Fridas (apricot brandy, tequila, jugo de mango, néctar de ananá, labiado de togarashi y burle de menta).

Dirección: Av. Caseros 467, San Telmo.

Instagram: @somosvirgen

La Mar

La antes mencionada Brenda Asís también es head bartender de la prestigiosa cevichería La Mar, donde sus exclusivos cócteles clásicos y de autor se combinan con ceviches, anticuchos y arroces que lucen los pescados y mariscos más frescos del mercado. Su amplia propuesta incluye opciones ligeras y frescas y otras más complejas e intensas, como el Derroche de Simpatía (vodka, frutos rojos, néctar de arándanos, limón y Cointreau) y el Penicilin ahumado al estilo japonés (blend de whiskys escoceses con jugo de limón y miel concentrada de jengibre, todo ahumado con wakame y hongos funghi).

Dirección: Arévalo 2024, Palermo.

Instagram: @lamarbsas

Lado V

La alimentación plant based es una tendencia mundial que puede degustarse en locales como Lado V, que propone baos veganos, nuggets de gírgolas, Not-Burgers, sándwiches de "casi pollo frito", pizzas tipo napoletanas y un sinfín de opciones a base de plantas. La barra está al mando de Lean Milán, bartender "revelación" por la revista Bar & Drinks y embajador de diferentes marcas nacionales. Sus cocktails se distinguen por ser frescos y sabrosos, inspirados en hits de los 90 y 2000. Algunos favoritos son el Say Ron’ll be There (ron, jugo de sandía, lima, jalapeños, almíbar de mango & jengibre y soda) y el Freddie Mercury (gin, lima, néctar de flores de saúco, almíbar de té Earl Grey y agua tónica).

Dirección: Honduras 4969, Palermo.

Instagram: @ladov.bsas

Hierro

Exclusivos cortes de carne, madurados puertas adentro y asados a las brasas, con una destacada coctelería de autor: ese es el plan que propone la moderna parrilla Hierro. El reconocido mixólogo Santiago Lambardi, creador del famoso Cynar Julep, ideó reversiones de cocktails clásicos y opciones de autor que maridan con distintos platos del menú. Para una opción fresca y tropical se recomienda probar en el Carnaval (vodka, vino blanco tardío, pulpa de maracuyá, almíbar casero de frutos rojos y soda artesanal) y para algo más complejo, elegir La Musa (gin, vermú de ajenjo, té negro, lima, maple syrup y eucalipto).

Direcciones: Costa Rica 5602, Palermo y Boulevard del Mirador 220, Nordelta.

Instagram: @hierro.palermo / @hierronordelta

Lamas

Los cocktails de Gastón 'Tonga' Rodríguez, nominado a Mejor Bartender del País en los #BarAndDrinksAwards 2019, se encuentran en Lamas de Canning. Notas cítricas y tropicales se combinan en diferentes cócteles que realzan los sabores peruano-japoneses de este imponente restaurante. Una opción exótica es el Pisco Pears que lleva pisco acholado, vodka Apple Pears, jugo de lima, vino malbec, aceto de frambuesas y jugo de cranberry. Para probar algo más dulce y fresco, el Lamas Passion fusiona vodka Wildberries, jugo de lima, miel de maracuyá & jengibre y una coulis de frutos rojos.

Dirección: Mariano Castex 1416 local 4, Canning.

Instagram: @lamas.resto

*EXTRA: ACCIÓN ESPECIAL POR EL DÍA DEL BARTENDER

Punto Mona junto a Bosque Gin

Este viernes 24, la prestigiosa Mona Gallosi abrirá las puertas de su resto bar Punto Mona para celebrar el Día del Bartender junto a BOSQUE Craft Gin. A partir de las 18 h, obsequiarán un cóctel de bienvenida creado exclusivamente para esta ocasión y, luego, la misma Mona prepará cócteles para todos los presentes. Además, habrá 2x1 en todas las preparaciones con gin BOSQUE: Olivettini (gin BOSQUE, vermú blanco, vermú dry, oliva), Muy Chill (gin BOSQUE, sidra, piña, lima cacao), Tonic Real (gin BOSQUE, tónica, piña, pimiento amarillo) y Dry Punch (bitter rojo, gin BOSQUE, piña, limón y frambuesa).

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

Instagram: @puntomona.bar / @monagallosi

Malcriado

El espacio rústico con toques modernos de Malcriado - el restaurante y wine bar de Parque Leloir - será el escenario perfecto para disfrutar del día del bartender. El 24 de febrero de 18 a 22 hs, Malcriado ofrecerá un especial 2x1 ($1800) en cócteles seleccionados, elaborados por el bartender del lugar, Gonzalo Altamirano. Los cócteles disponibles serán el Rosado Astuto (Aperol, vino rosado, infusión de rosas y almíbar de Hibiscus) y el Berry Rosso (Carpano Rosso, Sernova Wild Berrys, pulpa de frutilla, almíbar simple y las frescas notas del jugo de naranja). Estas refrescantes bebidas serán ideales para acompañar sus exclusivos cortes de carne a la parrilla y los sabores reconfortantes de sus platos con cocción a la parrilla con 100% quebracho colorado, al horno de barro y al disco de arado, que aporta un particular sabor ahumado y tostado.

Dirección: Martín Fierro 3249, Parque Leloir, Bs. As.

Instagram: @malcriado_fuegosyvinos

Francisca del Fuego

En los Arcos del Rosedal, Francisca del Fuego propone acompañar sus pizzas de masa madre al horno de barro con una selección de cocktails a base de ron Havana Club a precios especiales: (1x$1.200, 2x$2.200 y 3x$3.000). Se podrá elegir entre el Turinés (ron dorado, vermouth dry, aguamiel de frutilla y lima), el Sol Verde (ron dorado, lima, almíbar y dash de jalapeño) y el Dorado (ron dorado, whisky, jugo de naranja y flor de menta).

Dirección: Av. Infanta Isabel 220, Palermo.