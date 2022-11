Worlds 2022 de League of Legends: cuándo y cómo ver la gran final

Este sábado 5 de noviembre se llevará a cabo la Final del Worlds 2022 de League of Legends.

Este sábado 5 de noviembre se disputará la final del Worlds 2022 de League of Legends.

Este sábado 5 de noviembre se llevará a cabo la gran final del Worlds 2022 de League of Legends con el enfrentamiento entre dos conjuntos surcoreanos: T1 y DRX. Qué formato tendrá la definición del Mundial de LoL, dónde se llevará a cabo y cómo y cuándo ver la esperada final del esport más popular del planeta.

La temporada del competitivo de League of Legends verá su final el próximo sábado 5 de noviembre en el Chase Center de San Francisco, California. Tras unas semifinales inolvidables entre T1 y JDG, y Gen.G y DRX, el Worlds 2022 volverá a tener un campeón surcoreano luego del título obtenido por la escuadra china de EDward Gaming en el 2021.

T1 y DRX serán los protagonistas de una final que promete ser apasionante y que regresará a Estados Unidos después de varios años disputándose en Asia y Europa. La definición del Worlds 2022 de League of Legends será un enfrentamiento al mejor de cinco partidas. Los conjuntos surcoreanos tienen distintas realidades: mientras T1 cuenta con toda la experiencia de Faker, el mejor jugador de la historia, para DRX será debut absoluto en una definición mundial. Además, DRX llegó al final desde el Play-In y en las semifinales derrotó a Gen.G, un conjunto muy fuerte históricamente en la disciplina.

Cuándo será la Final del Worlds 2022 de League of Legends

La gran Final del Mundial de League of Legends se llevará a cabo el próximo sábado 5 de noviembre. La esperada definición del certamen más importante del principal esport de la industria del gaming comenzará a las 21 de Argentina y promete no solo ser una final épica sino también romper todo tipo de récords de audiencia.

Dónde ver la gran final del Worlds 2022 de League of Legends

Tal como ocurre con el certamen latinoamericano y todo el presente Mundial, el Worlds podrá verse de forma gratuita en toda Latinoamérica. Se podrá seguir la transmisión oficial se realizará en la página web de LLA y los canales oficiales del certamen en Twitch y YouTube.

El gran ausente en el Worlds y quién lo reemplazó

Antes de comenzar el Worlds 2022, Riot Games anunció que una región no estaba habilitada para enviar representantes al Mundial: League of Legends Continental League (LCL). Se trata nada menos que de los certámenes en los que participan los conjuntos rusos. En marzo pasado, la empresa suspendió todas las competencias oficiales que organiza de Valorant y League of Legends en la región por la invasión en Ucrania. Ese lugar quedó en manos de Europa, que fue premiado por ser el territorio con mejor rendimiento internacional en los últimos dos años.