Trucos de Red Dead Redemption 2: todos los códigos y claves.

Red Dead Redemption 2 es uno de los videojuegos más ambiciosos y exitosos de Rockstar Games. Lanzado en 2018, este título de acción y aventura con mundo abierto nos transporta al Salvaje Oeste en una historia cargada de emoción, traiciones y forajidos. Controlamos a Arthur Morgan, miembro de la banda de Dutch Van der Linde, en su lucha por la supervivencia en un mundo en constante cambio.

Si querés facilitar un poco tu experiencia o simplemente divertirte explorando sus posibilidades, podés usar trucos y códigos que desbloquean armas, caballos, mejoras en las estadísticas y mucho más. A continuación, te mostramos una lista completa de los trucos disponibles para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Cómo activar los trucos en Red Dead Redemption 2

Activar los trucos de Red Dead Redemption 2 es muy sencillo. A continuación te compartimos de manera detallada los pasos que tenés que seguir, para que comiences a vivir una experiencia de juego completamente diferente y expandida:

Red Dead Redemption 2 es uno de los videojuegos más populares.

Abrí el menú de ajustes del juego. Pulsá el botón triángulo en PS4/PS5 o Y en Xbox One/Xbox Series para acceder a la consola de trucos. Ingresá el código correspondiente. Si el truco se activó correctamente, aparecerá un mensaje en pantalla.

En lo que respecta a los tipos de trucos, estos son variados y por lo tanto son muchos los códigos y claves disponibles. A continuación te los compartimos en función de las cosas que vas a poder conseguir introduciéndolos.

Trucos de armas

Si querés mejorar tu arsenal, hay varios trucos disponibles. Para obtener munición infinita, ingresá el código "Abundance is the dullest desire", aunque antes vas a tener que comprar un periódico en el capítulo 1. Si preferís armas pesadas, usá "Greed is American Virtue", disponible tras comprar un periódico en el capítulo 3. También podés desbloquear armas básicas con "A simple life, a beautiful death", armas de sigilo con "Death is silence", o armas de pistolero con "History is written by fools", todos sin necesidad de requisitos previos.

Trucos de Dead Eye

El sistema de Dead Eye permite ralentizar el tiempo al disparar, lo que puede mejorar significativamente la puntería. Para aumentar su nivel al 2, ingresá "Make me better". Si querés llegar al nivel 3, usá "I shall be better", y para alcanzar el nivel 5, escribí "I seek and I find".

Trucos de vida y estadísticas

Si tu objetivo es mejorar la resistencia y salud del personaje, podés rellenar todas las barras de estadísticas con "You flourish before you die". Para mantenerlas permanentemente llenas, es necesario comprar un periódico en el capítulo 6 y luego ingresar el código "You Seek More Than The World Offers". Además, para obtener resistencia infinita, simplemente activá "The Lucky Be Strong Evermore".

Trucos de caballos

Para llamar a tu caballo desde cualquier distancia, ingresá "Better than my dog". Si querés obtener un caballo aleatorio, utilizá "You Want Something New", mientras que para conseguir un mejor caballo, escribí "You want more than you have". Si preferís un caballo de guerra, primero necesitás comprar un periódico en el epílogo y luego activar el código "You are a beast built for war".

Otros trucos útiles

Algunos códigos pueden facilitar tu exploración y la experiencia de juego. Si querés despejar la niebla del mapa, comprá un periódico en el capítulo 3 y luego ingresá "You Long for Sight but See Nothing". Para mejorar tu honor sin esfuerzo, usá "Virtue Unearned is not virtue". Si en cambio querés reducir tu nivel de "Se Busca", ingresá "You want freedom", mientras que para aumentarlo, escribí "You want punishment". También podés aprender todas las recetas del juego con "Eat of Knowledge".