TopLop, horas antes del clásico entre Furious e Isurus: "Estaban jugando con miedo"

Este sábado 14 de agosto habrá clásico argentino por los cuartos de final de la Liga Latinoamérica y El Destape habló con los protagonistas del esperado cruce.

Este sábado 14 de agosto desde las 19 comenzarán los playoff de la Liga Latinoamérica de League of Legends con el clásico argentino entre Furious Gaming e Isurus Gaming. De cara a este importante cruce de cuartos de final, El Destape habló con algunos de los protagonistas, que esperan ansiosos el choque y demostrar por qué se merecen pasar a las semifinales para enfrentar a Estral Esports el próximo sábado 21 de agosto. "Nosotros tuvimos un buen Pentágono, pero los otros equipos estaban jugando con miedo", aseguró TopLop, mid-laner de Furious.

Después de una fase regular con un desempeño intermitente, Furious Gaming sacó todo su orgullo y tuvo un gran Pentágono, ganando tres partidas y perdiendo solamente ante Infinity, que viene demostrando por qué es el vigente campeón y el mejor equipo de la temporada. "Estoy contento por cómo el equipo vivió cada juego, cómo el equipo se preparó previo a estos juegos y cómo independientemente del estilo que jugáramos intentamos trabajar alrededor de eso", explicó Dye, head coach de la Calavera.

El propio TopLop también prefirió bajarle la importancia a cómo se desempeñaron en el Pentágono: "No creo que fue nada especial haber salido bien en el Pentágono". "No eran los mismos equipos de la fase regular ni los que van a ser en los playoff", consideró el mid-laner, enfocado en el cruce al mejor de cinco juegos que este sábado desde las 19 protagonizarán con Isurus Gaming, el otro equipo argentino de la mayor liga regional de League of Legends.

"Hay varias cosas que tenemos que mejorar y replantear tanto en el nivel estratégico como en el juego. Por eso no está mal poder mantener un ritmo de competencia de ir jugando semana a semana, no tener un break", aseguró Yeti, head coach de Isurus Gaming que también explicó que si no llegaron directamente a semifinales fue porque no estaban listos en ese momento. Respecto a empezar los playoff enfrentando a Furious, Yeti lo vio con buenos ojos: "Sin menospreciar al rival ni mucho menos es un hecho que Furious es un poco más accesible o no tan complicado como en este momento son Estral e Infinity".

Cómo ver los cuartos de final de la Liga Latinoamérica

Al igual que todos los partidos de la temporada regular, los playoff podrán seguirse a través de las cuentas oficiales de League of Legends en YouTube y Twitch, así como en la página web de la competencia. El enfrentamiento por cuartos de final al mejor de cinco juegos entre Furious e Isurus se realizará este sábado 14 de agosto desde las 19 de Argentina. El ganador se enfrentará con Estral Esports, que espera en la semifinal del sábado 21 de agosto. Mientras que Infinity aguarda por su contrincante para la Gran Final del sábado 28 de agosto.