The Sims 4 será gratuito dentro de muy poco tiempo

El juego base de The Sims 4 comenzará a ser gratuito dentro de muy poco tiempo.

The Sims 4 empezará a ser gratuito.

The Sims 4 empezará a ser gratuito.

Electronic Arts y Maxis anunciaron una novedad muy importante para la industria del gaming relativa a The Sims 4, uno de los títulos más destacados de la popular franquicia. Es que el juego base del simulador de vida dejará de tener costo para quienes lo quieran y será gratuito para todos los jugadores en cualquier plataforma.

The Sims 4 es la más reciente entrega de la franquicia que marcó un antes y un después entre los simuladores de vida. Pero de reciente tiene poco, ya que fue lanzado en el 2014 y pese a no haber un nuevo título base, el videojuego sumó expansiones y kits cosméticos que actualizaron el juego a lo largo de estos casi 10 años. Una de las quejas principales entre los fanáticos siempre fue el costo total para quien quisiera adquirir el título y más contenido descargable.

Pero esto terminará pronto, ya que Electronic Arts y Maxis revelaron que el juego base de The Sims 4 pasará a ser totalmente gratuito en todas las plataformas en las que está disponible: PC (vía las plataformas Mac, Steam u Origin), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Xbox One. Por otra parte, también anunciaron que quienes hayan comprado el videojuego antes de ser gratis, recibirán el kit Oasis de lujo como regalo, que incluye muebles de interior y exterior inspirados en paisajes naturales del desierto con materiales como la piedra y la madera.

Además, quienes hayan ingresado al universo Sims a través de suscripciones de EA Play también recibirán el pack “¡A trabajar!” y los usuarios de EA Play Pro podrán disfrutar de la expansión "Infantes". The Sims 4 estará disponible sin costo desde el próximo 18 de octubre. De esta forma, Electronic Arts y Maxis buscarán captar a más usuarios y seguir generando ingresos con más expansiones sin la necesidad de lanzar una nueva entrega, algo muy solicitado por todos los fanáticos de la franquicia.

Riot Games se alió con Mercado Pago

La compañía desarrolladora de League of Legends confirmó una alianza que le permitirá a sus usuarios hacer compras con mayor comodidad y seguridad. Riot Games habilitó el uso de Mercado Pago en los juegos de PC: League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics.

Esta opción estará disponible únicamente en cuatro países de Latinoamérica, por el momento: México, Chile, Colombia y Argentina. Gracias a esta alianza, los jugadores podrán abonar sus Riot Points y Valorant Points usando dinero en cuenta, tarjetas de débito y crédito, de forma rápida y confiable a través de la cuenta digital.