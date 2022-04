Strib pisó fuerte en la final de la LLA : "Nacimos pensados para el gaming"

Strib fue la pantalla de la transmisión la final del Apertura de LLA de League of Legends y reafirmó su lugar en la escena a pocos días de cumplir su primer año. Cuáles son sus desafíos y apuestas al futuro.

La final del Apertura de LLA de League of Legends hizo vibrar a los argentinos el pasado fin de semana en Tecnópolis. La victoria en cinco partidas de Team Aze también pudo verse a través de Strib, la plataforma de AMC dedicada al mundo del gaming. Acerca del crecimiento y el futuro de los esports, su country manager, María Florencia Geoghegan, remarcó que "si la escena crece, crece para todos" y adelantó novedades en el proyecto.

A pocos días de cumplir un año desde su lanzamiento, Strib dejó su marca al traer una transmisión de la LLA pensada para Latinoamérica. En medio del regreso de los eventos presenciales y el explosivo auge que tienen los esports, Geoghegan resaltó su alegría por consolidar la alianza con Riot Games y remarcó: "Es una emoción y una espectativa muy grande, nos ha ido muy bien con esta alianza. Vimos una necesidad de transmitir la LLA desde Strib para la audiencia más sureña. Trajimos nuestro granito de arena. Es un plus y nos ha ido súper bien, tuvimos muy buena recepción. Strib se va afianzando junto con Riot y la escena".

La country manager de AMC resaltó que la plataforma "se viene consolidando como un player importante" en el mundo del gaming y trata, desde su lugar de productores de contenido, de "traer este know how para dar un poco más y poder acompañarlos a todos" porque "si la escena crece, crece para todos".

"Estamos creciendo muy orgánicos, ya llegamos casi a los 69 mil seguidores. Trabajamos mucho para hacer crecer la escena, para tener nueva audiencia, ayudando a que la escena de esports y el gaming en general crezca", enfatizó. En esa línea, también resaltó que adaptarse a nuevas audiencias como los gamers "es un gran desafío pero súper interesante".

Si bien AMC es una referencia en los medios más tradicionales, para Geoghegan la transición a nuevos formatos y plataformas es "natural. "Somos productores de contenido y lo que estamos haciendo es contenido, nada más que segmentado a otra audiencia a la que no llegamos con nuestros canales tradicionales. Strib nació pensado para el gaming y desde ese lugar es todo muy natural lo que viene después", apuntó.

Y, destacó: "Creo que hay audiencia para todo. La tele tiene su audiencia de toda la vida, pero hay una hipersegmentación de la audiencia y este es un segmento que no está en la tele. Está claro que esta audiencia ve gaming y esports, entonces estamos enfocados en eso". Al tiempo que, remarcó que la propuesta "tiene que ser dinámica,buscar las tendencias, estar al tanto de lo que sucede en los esports y con los streames, y mucho IRL". "Nuestro know how es lo que tratamos que nos destaque, con nuestro profesionalismo. Por suerte las marcas nos acompñan y están contentas de que estemos en este universo", afirmó.

Sobre el primer año de Strib, la representante de AMC anticipó que "siempre hay algo preparado", pero evitó los "spoilers". "Estamos trabajando para cubir otras competencias y hay otros streamers dando vuelta. Estamos con muchas cosas", concluyó.