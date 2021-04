PlayStation: Ofertas de Pascuas, Horizon Zero Dawn gratis y preventa de Returnal

Horizon Zero Dawn está disponible gratis hasta el 14 de mayo y Returnal comenzó su preventa exclusiva hasta el 30 de abril

Con el destacado de la descarga gratuita de Horizon Zero Dawn, PlayStation presentó una serie de novedades interesantes para los próximos días. El título de aventura está disponible para descargar sin abonar un peso hasta el 14 de mayo gracias a la iniciativa Play at Home y beneficia a todo usuario de las consolas de Sony, estén suscriptos a PlayStation Plus o no. Entre las Ofertas de Pascuas se pueden encontrar algunos de los videojuegos más importantes de la plataforma con increíbles rebajas de hasta un 85%. Además, ya se lanzó la preventa de Returnal, un exclusivo de PlayStation 5.

En abril del 2020, y con la pandemia mundial en sus primeras etapas, Sony lanzó la iniciativa Play at Home para fomentar que los jugadores de PlayStation se quedaran en casa para cuidarse. La oportunidad podían aprovecharla todos los que tuvieran una consola de Sony, sin importar si tuvieran una suscripción a PlayStation Plus o no. Considerando la buena recepción de la iniciativa y que la pandemia continúa, Sony decidió volver a ofrecer videojuegos hasta el mes de junio del 2021.

Horizon Zero Dawn

Entre ellos, se destaca Horizon Zero Dawn, un impresionante título de acción, aventura y mundo abierto lanzado en el 2017. En este videojuego el jugador encarnará a la joven cazadora Aloy, que se emprenderá un viaje para encontrar su destino en una era en la que la humanidad ya no es la especie dominante sino que el planeta está dominado por las máquinas. Horizon Zero Dawn puede ser descargado hasta el 14 de mayo y quienes lo hagan lo tendrán de forma permanente en su biblioteca. Claro que la elección de este título no es casual: a fines de año saldrá Horizon Forbidden West, la secuela exclusiva para PlayStation 5.

Ofertas de Pascuas

Hasta el 28 de abril, Sony puso a disposición una serie de ofertas increíbles. Los descuentos llegan hasta un 80% en algunos de los títulos más importantes del momento. Por ejemplo, el NBA 2K21 tiene una rebaja del 67%, por lo que cuesta algo menos de 20 dólares, sin contar impuestos. Algo similar sucede con FIFA 21, que tiene un descuento del 58% y cuesta alrededor de 25 dólares. Otro gran título disponible es Marvel's Spider-Man, uno de los exclusivos de PS4 más exitosos de la historia, que tiene una rebaja del 50% y también cuesta 20 dólares. The Witcher 3, Mafia III, Uncharted 4 y Fall Guys son solo algunos de los videojuegos disponibles dentro de las Ofertas de Pascuas.

Returnal

Tras una larga espera, los usuarios de PS5 pueden alegrarse: ya está disponible la preventa de Returnal hasta el 30 de abril. La misma tiene un costo de $9.999 (pesos argentinos) e incluye un pre-order bonus con dos trajes de regalo, lo que equivale a 7 horas de juego. Una vez terminada la preventa, el nuevo título exclusivo de PS5 tendrá un costo de $13.999 (pesos argentinos). Desde el estudio desarrollador prometen que el juego mezcla acción, elementos roguelike y una narración atrapante en la que la protagonista es Selene, una exploradora de ASTRA que deberá explorar el territorio de diferentes formas y batallar contra los más variados enemigos.