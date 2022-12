PlayStation: cómo conseguir hasta 50% de descuento en los títulos más importantes

PlayStation anunció importantes descuentos en varios de los títulos más relevantes de su catálogo.

PlayStation celebra las fiestas con importantes descuentos en algunos de los títulos más destacados de su catálogo. De esta manera, la plataforma de Sony despedirá el 2022 y recibirá el 2023 para que los usuarios de la consola más popular del mundo puedan recargar energías al máximo con sus juegos favoritos.

Entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, PlayStation ofrece importantes rebajas en algunos de los títulos más populares de su catálogo. Además, desde la compañía confirmaron que aquellos usuarios que cuenten con los planes más altos de PS Plus recibirán un descuento adicional. El mismo es de hasta 35% para quienes estén suscriptos a PS Plus Extra y de hasta un 40% para aquellos que tengan PS Plus Deluxe.

Los juegos más destacados que cuentan con fuertes descuentos

[PS4/PS5] EA Sports FIFA 23 - 50% off

[PS4/PS5] Call of Duty Modern Warfare 2 Cross Gen - 15% off (disponible hasta el 4/1)

[PS4/PS5] Elden Ring - 30% off

[PS4/PS5] NBA 2K23 - 60% off

[PS5] Horizon Forbidden West - 43% off

Recordatorio para la compra de videojuegos en Argentina

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres tipos de membresía distintos: Essential, con un costo de 6.99 dólares mensuales, 16.99 trimestrales o 39.99 anuales; Extra, con un valor de 10.40 dólares mensuales, 27.99 dólares trimestrales o 66.99 anuales; y Deluxe, a 11.99 dólares mensuales, 31.99 trimestrales o 76.99 anuales.

Qué ofrece cada plan de PS Plus

El servicio de transmisión en la nube todavía no está disponible en América Latina, por lo que en esta región no se puede acceder a la suscripción premium. En su lugar se encuentra la opción de PlayStation Plus Deluxe, que incluye el catálogo de juegos de la PlayStation original, PS2 y PSP, además de versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También incluye beneficios de los niveles Essential y Extra.