Sony arrancó el 2025 con una gran noticia para sus millones de usuarios en todo el planeta: más de 2000 videojuegos y DLC tendrán rebajas de hasta un 80%. Hasta cuándo se podrán aprovechar estos descuentos en algunos de los títulos más importantes del catálogo de PlayStation.

Para sumar a las celebraciones de Navidad y Reyes Magos, Sony anunció una nueva promoción: se trata de Ofertas de Año Nuevo. Estas rebajas, que alcanzan hasta un 80% en más de 2000 títulos y DLC, estarán disponibles entre el 15 y el 29 de enero, por lo que habrá tiempo para decidir bien cuál aprovechar.

Entre los títulos más destacados que los usuarios de PlayStation podrán encontrar con grandes descuentos están Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition, Hitman World of Assassination, The Crew: Motorfest Edición Deluxe, EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition y muchos más. Cabe destacar que estas rebajas podrán ser utilizados tanto por aquellos que cuenten con una membresía a PS Plus como los que no la tienen.

Es importante tener en cuenta también que la selección de juegos con descuentos puede variar según la región, por lo que se recomienda ingresar a PlayStation Store. Las rebajas corresponden a juegos digitales de PlayStation 5, PlayStation 4, PS VR 2 y otras plataformas.

¿Qué cambios traerá la PlayStation 6 frente a la PS5?

En términos de hardware, se espera que la PS6 cuente con la arquitectura next-gen UDNA de AMD para su GPU, lo que garantizaría un rendimiento gráfico de última generación y, al mismo tiempo, mantendría la retrocompatibilidad con títulos de consolas anteriores. Esto permitiría a los jugadores disfrutar de sus juegos favoritos de PS5 y generaciones anteriores sin inconvenientes.

Otro cambio importante sería la eliminación definitiva de la unidad de disco físico. La edición digital de la PS5 ya marcó un precedente en este sentido, y la PS6 podría apostar completamente por las descargas digitales y las plataformas de suscripción como PlayStation Plus. Esto, junto con una mayor capacidad de almacenamiento y tiempos de carga más rápidos, representaría un salto importante en la experiencia de usuario.

El diseño también podría ser más compacto y discreto en comparación con la PS5, que ha sido criticada por su gran tamaño. Además, se especula que la consola podría incluir un sistema de carga inalámbrica para mandos y otros accesorios, reduciendo la necesidad de cables y optimizando el espacio de uso.