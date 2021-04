Los 5 juegos gratis para pasar las nuevas restricciones en casa

Among Us se encuentra gratis para jugar

El Gobierno Nacional confirmó que impondrá nuevas restricciones que estarán vigentes en todo el país desde el viernes 9 de abril con el objetivo claro de frenar el avance del coronavirus después de varios días con récords históricos de contagiados. Para que el tiempo se haga más corto, te compartimos una lista con los 5 juegos gratis que no te podés perder en las tres semanas que durarán las nuevas disposiciones.

Los 5 juegos gratis para divertirte por las próximas tres semanas

Among Us

Esta es una buena oportunidad para volver a uno de los títulos más virales del 2020. Desarrollado por el estudio estadounidense InnerSloth, el multijugador para cuatro a diez usuarios fue un verdadero hito durante el año pasado. La socialización a pesar del distanciamiento social fue el principal punto para que este título consiguiera millones de descargas en todo el mundo. Es importante aclarar que se trata de un videojuego gratuito para celulares pero tanto la versión de PC como la de Xbox y Nintendo Switch son pagas.

El pasado 31 de marzo se liberó The Airship, un nuevo mapa más complejo que los anteriores y que cuenta con tres pisos y una estructura similar a un laberinto. La trama del juego gira en torno a un grupo de tripulantes que deben conseguir que la nave en la que se encuentran funcione correctamente mientras buscan a los "impostores" que buscan sabotear la nave y asesinar a los otros jugadores.

League of Legends

Se trata del videojuegos multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) más popular del mundo. Las constantes mejoras y actualizaciones colocan a este título como un imprescindible en este listado. Es un videojuego gratuito para PC y es la clave entre los títulos que impulsaron el brutal crecimiento de los eSports en todo el planeta. La Grieta del Invocador siempre aguarda por más usuarios para hacer seguir creciendo un universo que lleva 11 años en el tope del gaming.

El 29 de marzo llegó a Latinoamérica League of Legends: Wild Rift, la versión para celulares del popular videojuego. Es importante aclarar que además de ser gratuito se trata de una versión beta, es decir que el videojuego todavía no está terminado y pueden haber errores o modificaciones posteriores. Riot Games también utiliza a Wild Rift como banco de pruebas para nuevas modalidades y pulir distintos aspectos y dinámicas.

Call of Duty: Warzone

Uno de los aspectos más interesantes de este título ambientado en Call of Duty: Modern Warfare es que no se limita a ser un battle royale -el modo en que los jugadores caen en una enorme zona para conseguir armas y objetos con el objetivo de ser los últimos en pie. Warzone también tiene la modalidad de Plunder, en la que el usuario debe conseguir la mayor cantidad de Cash y no se enfoca tanto en matar enemigos.

Lo bueno de este título es que además de encontrarse gratis en PC, PlayStation 4 y Xbox One, permite el cross-play, por lo que podrás jugar contra tus amigos sin importar desde qué dispositivo ingresen. Creado por Activision, Warzone permite hasta 150 jugadores simultáneos. Según cifras del propio estudio desarrollador, en diciembre del 2020 el juego sumaba más de 85 millones de jugadores en todo el mundo.

Fortnite

El crecimiento del título creado por Epic Games en el último tiempo fue brutal. El battle royale más famoso del mundo permite juntar hasta 100 usuarios en un mismo mapa donde deberán luchar por ser el último en pie mientras se va achicando el mundo debido a la tormenta. Disponible en PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch y para mobile, este videojuego también permite el crossplay para que todos se diviertan aunque vengan de los dispositivos más disímiles.

En el 2020 Fortnite fue retirado de las tiendas App Store y Play Store por infringir las normas de las mismas. Desde entonces, los juicios entre Epic Games y Apple se convirtieron en una constante en distintas partes del mundo. Sin embargo, los problemas legales no detuvieron el crecimiento de Fortnite, que durante la cuarentena en el 2020 hasta presentó grandes recitales de artistas como Travis Scott y J Balvin.

Warframe

Este shooter en tercera persona permite jugar tanto en modalidad individual como en cooperativo, con un máximo de hasta cuatro jugadores. Ambientado en un futuro postapocalíptico, este título está disponible de forma gratuita para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, y Nintendo Switch. Se trata de una gran opción para los amantes de la acción y los disparos. Tiene la opción de realizar microtransacciones, pero también se puede jugar sin abonar un solo centavo.

Además de utilizar armas de fuego también se pueden usar espadas y magia con estos ninjas espaciales. Es uno de esos títulos que todavía nadie entiende cómo siendo tan bueno puede ser gratuito. Ideal para descargar tensiones durante la estadía en casa por las nuevas restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus en el país.