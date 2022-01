LLA 2022: debutantes, imports, candidatos y una guía para el comienzo del mayor torneo regional de LoL

El sábado 29 de enero comienza la Liga Latinoamérica de League of Legends y hacemos un breve repaso de candidatos y debutantes en el certamen regional más importante de la disciplina.

Este sábado 29 de enero comenzará el Apertura de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends con muchas novedades no solo en el formato sino también entre los equipos que buscarán llevarse la gloria y el pase al Mid Season Invitational (MSI). Una breve guía de cara al inicio del certamen regional más importante del videojuego creado por Riot Games.

La Liga Latinoamérica de League of Legends está por comenzar y las expectativas crecen con el correr de las horas. El certamen más importante de la región no solo ofrece a sus participantes convertirse en los mejores de Latinoamérica sino también participar del MSI, el segundo torneo internacional más relevante de la escena competitiva de LoL. Cabe aclarar que la organización informó en las últimas horas que las primeras dos semanas del certamen se jugarán de forma online, debido al aumento de casos de coronavirus en la Ciudad de México.

Los candidatos

Después de un 2021 en el que se coronó como bicampeón y pese a algunos cambios notables en su roster, como la salida de Whitelotus, Infinity Esports vuelve a ser uno de los máximos candidatos a llevarse el primer split del 2022. Si bien el resto de los equipos también renovaron sus respectivas alineaciones, lo cierto es que la organización que promete continuar el impresionante sprint del final del año es Estral Esports, que estuvo a solo unas jugadas de llevarse su primer título de LLA. Por eso, Las Águilas mantuvieron su roster intacto, así como también las ilusiones de convertirse en los mejores de la región.

Los equipos debutantes

En el presente split habrá dos debuts y se trata precisamente de los equipos que lograron el ascenso en la Promoción/Relegación. Por un lado está Globant Emerald Team, que en su primer año de existencia logró campeonar en la Liga Master Flow. Pese a no dominar en el torneo que le dio el ascenso, GET intentará tener un buen comienzo de LLA para asentarse en el mayor torneo regional y no sufrir. Distinto es el caso de Team Aze, el otro equipo que debutará en el presente split. Es que si bien el conjunto mexicano hilvanó una buena racha de victorias, cambió completamente su roster, incorporó a varios talentos locales y de otras regiones, y buscará colarse entre los cuatro mejores de la LLA.

Los imports

Desde hace unos años, el desembarco de jugadores provenientes de Corea del Sur se hizo cada vez más usual dentro de los equipos que compiten en la LLA. Claro, el país asiático es el histórico dominador de la escena competitiva de League of Legends y el nivel de los players coreanos es indudable. Pero la particularidad es que en el Apertura de LLA 2022 será la primera vez que la surcoreana sea la nacionalidad con más representantes de todo el certamen. Entre los ocho equipos que se disputarán este split suman 11 jugadores nacidos en Corea del Sur, seguidos por 10 chilenos y 9 argentinos.