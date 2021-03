Liga Master Flow: Undead sigue imparable

Undead Gaming no detiene su andar ganador

Se jugó la sexta semana de competencia de Liga Master Flow de League of Legends con un Undead Gaming realmente indetenible, que lleva racha de 10 victorias consecutivas. Para el resto de los equipos hubo algunos cambios en la tabla, como para San Lorenzo que quedó cómo único tercero, mientras que River sigue haciéndole sombra a los no-muertos. Boca se mantiene como el último clasificado.

Tres nuevas victorias para Undead Gaming lo mantienen en la cima de la temporada regular, un lugar que parece no dejará para nadie más. Sus víctimas de esta semana fueron Savage Esports, que venía de una buena racha de cuatro victorias consecutivas, Maycam Evolve y New Indians. Contra Maycam, los no-muertos además batieron el récord con el triunfo más rápido de la competencia, en tan solo 20 minutos. El vigente campeón es serio candidato a repetir título.

CASLA Esports frenó el avance de River Plate en la primera fecha de la semana, la jornada 16. Las restantes victorias contra Naguará y Savage Esports, colocaron a los cuervos en soledad en el tercer puesto, que venían compartiendo con los Osos. Las dos derrotas en la semana de Savage, lo bajaron a la tabla media. La partida restante fue una victoria ante Globant Emerald.

Por su parte, New Pampas con sus tres victorias hiló una racha de cuatro triunfos consecutivos que lo subieron a un cuarto lugar más que merecido. La incorporación de Santiago "Xypherz" de León, que viene de quedar afuera de forma muy polémica del equipo de Liga Latinoamérica Rainbow7, a los Zorros no solo le da mayor nivel al equipo sino que potencia a toda la Liga Master Flow, el principal torneo local de League of Legends.

Donde la tabla arde más que nunca es entre los últimos equipos que clasificarán a la próxima ronda. El representativo de Boca Juniors es el último clasificado con siete victorias y 11 derrotas. Pero New Indians tiene el mismo registro y le pisa los talones, esperando algún traspié del xeneixe. El duelo de esta semana entre ambos fue para el equipo del ex basquetbolista Fabricio Oberto pero así como está la tabla depende de cómo le vaya a Boca para poder llegar a los play off.

Maycam Evolve tiene solo 4 triunfos y 14 derrotas, por lo que depende de un milagro para llegar a la próxima fase: debe ganar las cuatro fechas que quedan y que tanto Boca como New Indians pierdan sus respectivos choques restantes. Algo muy poco probable. Por el momento, Naguará no logró ganar ninguna partida en todo el certamen y buscará salvar el honor en las cuatro fechas que quedan, y por qué no arruinarle el festejo a algún otro equipo. eBRO Gaming, el conjunto de Juan Sebastián Verón, con solo tres victorias ya quedó también afuera de la lucha por llegar a la próxima fase.