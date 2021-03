Liga Master Flow: se viene el segundo superclásico entre Boca y River

El jueves desde las 21 hs se jugará el segundo superclásico de la historia de League of Legends

Se viene la séptima semana de Liga Master Flow de League of Legends y la atención está en la lucha por el último lugar para clasificar a la próxima ronda. Undead Gaming buscará continuar su racha de 10 victorias consecutivas mientras que el foco de esta semana estará en el segundo superclásico de League of Legends entre Boca Juniors y River Plate.

Esta semana prácticamente definirá cuáles serán los ocho equipos que pasarán a la próxima fase. Después de los cruces de miércoles, jueves y viernes solamente quedará una fecha de temporada regular. Lo que suceda en los próximos tres días será decisivo. Salvo una catástrofe, bastante difícil de que pase por lo visto hasta acá, Undead Gaming terminará la fase regular como único puntero.

En momentos definitorios de la fase regular llega el segundo superclásico de la historia de los eSports entre River y Boca. Será el jueves 11 de marzo desde las 21 hs y si bien los dos quieren ganarlo, el más urgido es el equipo xeneixe. Hasta el momento, Boca Juniors es el último en clasificar a la siguiente fase pero tiene el mismo récord que New Indians, por lo que un tropezón podría ser fatal para las aspiraciones boquenses.

El equipo del ex basquetbolista Fabricio Oberto, New Indians, no tiene margen para dejar puntos en el camino. Ya no dependen completamente de sí mismos y su ilusión está en que Boca pierda alguna de sus próximas presentaciones. El resto de los clasificados ya están casi definidos y solamente resta saber en qué posición quedará cada uno de cara a los playoff. Esta lista está compuesta por: CASLA, New Pampas, Savage, Stone Movistar y Globant Emerald.

Los equipos argentinos en la Liga Latinoamérica

Con dos grandes victorias frente a Kaos Latin Gamers y Estral Esports, Furious Gaming le arrebató la cima del torneo a Gillette Infinity a dos partidas del cierre de la fase regular. Este último perdió sus dos enfrentamientos del fin de semana, debió relegar el primer puesto y comparte la segunda posición con All Knights. El próximo fin de semana, con el objetivo de mantener el liderazgo la Calavera enfrentará a XTEN Esports y a All Knights, en un choque que promete muchas emociones.

Por su parte, Isurus terminó el sábado después de su victoria ante All Knights soñando con dar el batacazo y llegar a los playoff. Pero la derrota del domingo ante Rainbow 7 liquidó sus expectativas de llegar al Pentágono y deberá volverse con las manos vacías. Con solo tres victorias y nueve derrotas, el Tiburón quedó a las puertas de los playoff, algo que les sucede por primera vez.