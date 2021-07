Liga Master Flow: Globant es el nuevo campeón y clasificó al Regional Sur rumbo a LLA

Globant Emerald Team despachó a Savage Esports con un contundente 3-0 y se llevó el Clausura de la Liga Master Flow. Además, se ganó un lugar en el Regional Sur, donde buscará clasificar a la Promoción/Relegación de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

Globant Emerald Team venció de forma contundente 3-0 a Savage Esports en la Gran Final de la Liga Master Flow y se coronó como el campeón del Clausura. Además, gracias a los puntos que sumó entre el Apertura y el split en el que se proclamó como el mejor, el conjunto esmeralda se clasificó a la Regional Sur, donde luchará por un lugar en la Promoción/Relegación para acceder a la Liga Latinoamérica de League of Legends, la mayor competencia regional del título creado por Riot Games.

La jornada de la Gran Final de la Liga Master Flow comenzó con un impactante show exclusivo del rapero Ysy A, uno de los creadores del Quinto Escalón y uno de los artistas que empezaron a llevar al género urbano al lugar que ostenta hoy en día. Pero el verdadero espectáculo llegaría una vez terminado el concierto virtual, con el choque entre Globant y Savage, los dos mejores equipos de la fase regular del Clausura. A pesar de que los Osos no se la hicieron fácil, el equipo esmeralda puso las condiciones desde el comienzo de la final y se coronó con un contundente 3-0.

Desde que comenzó el Clausura de la Liga Master Flow, Globant Emerald Team era uno de los máximos candidatos a llevarse el certamen, algo que fue revalidando con el correr de las semanas. El equipo esmeralda fue indudablemente el mejor equipo de la temporada regular, y hasta se dio el lujo de levantar el pie del acelerador en las últimas fechas. Con un récord de 17 victorias y solo dos derrotas y un andamiaje bien aceitado, GET se quedó con el primer lugar de la tabla, seguido de cerca por Savage Esports, el otro equipo que terminaría en la final del jueves 29 de julio.

Si bien es cierto que GET pareció relajarse en la recta final de la fase regular, cuando comenzaron los playoff se enchufó de nuevo y solamente cedió un mapa -ante New Pampas en las semis- entre cuartos de final, semifinales y la misma final. La esmeralda tuvo un buen Apertura en el que se quedaron en semifinales, donde perdieron con CASLA Esports, que resultaría campeón del primer split del año. Pese a ese buen desempeño, la organización de GET decidió que era momento de dar el golpe y encaró una renovación en su roster que terminó estando compuesto por experimentados jugadores como Plugo, Fix, Nate, Follow y Bardito.

Lo que se viene para Globant

Con el campeonato logrado y el buen desempeño durante el Apertura, Globant Emerald Team se ganó su lugar en el Regional Sur, donde se enfrentará con los chilenos de Cruzados Esports y los peruanos de Incubus. Quien gane este Regional se meterá en la Promoción/Relegación de la Liga Latinoamérica, el torneo más relevante de la región. Furious, KLG, Xten, Undead y el ganador del Regional Norte, serán los equipos a los que se tendrá que enfrentar en la Ciudad de México el ganador del Regional Sur.