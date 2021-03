Liga Master Flow: comienzan los playoff y te contamos todo lo que tenés que saber

Los playoff de la Liga Master Flow comenzarán el 25 de marzo desde las 18 hs.

Finalmente, y después de 22 fechas, llegarán los playoff a la Liga Master Flow de League of Legends. Hoy desde las 18 hs comenzarán los cuartos de final con el choque entre Undead Gaming y Intel New Indians, que dejó afuera a Boca Juniors en la última fecha por haberle ganado los dos cruces previos entre sí. Mañana a la misma hora se enfrentarán River Plate Gaming ante New Pampas. Como siempre, todas las partidas podrán verse a través del canal 601 de Flow o los canales oficiales de la Liga en Twitch y YouTube.

Para premiar a los equipos que mejor se armaron durante la temporada regular, la organización decidió que todos los cruces serán al mejor de cinco partidas, achicando la posibilidad de "batacazos". Con un récord impresionante de 21 victorias y solo una derrota, Undead Gaming se clasificó primero y pretende repetir el título para coronarse como bicampeón. Enfrente tendrá a Intel New Indians, que a pesar de la derrota en la última fecha ante San Lorenzo logró alcanzar el octavo puesto de la clasificación y llegar a los ansiados playoff.

Con la misma cantidad de derrotas y triunfos que Boca Juniors, el equipo del ex basquetbolista Fabricio Oberto pudo alcanzar los cuartos de final de Liga Master Flow gracias a que venció al equipo xeneixe en sus dos enfrentamientos previos. Los no-muertos también ayudaron a los Indios al derrotar a Boca en la última fecha. Undead Gaming y New Indians abrirán los playoff hoy a las 18 hs.

El ganador de ese cruce se enfrentará al triunfador en el choque entre River Plate Gaming y New Pampas. Con 15 victorias, el equipo Millonario finalizó la clasificación como cuarto, mientras que el conjunto del ex tenista Guillermo Coria terminó quinto con 14 triunfos. Este enfrentamiento promete ser el más peleado de los cuartos de final y se llevará a cabo mañana, viernes 26 de marzo desde las 18 hs.

Por la otra llave, el primer cruce será entre Savage Esports y Stone Movistar, tercero y sexto de la tabla respectivamente. Aunque este enfrentamiento deberá esperar a la semana que viene: será el jueves 1 de abril desde las 18 hs. El ganador de este cruce se enfrentará contra quien resulte victorioso del choque que se llevará a cabo el viernes 2 de abril a las 18 hs entre CASLA Esports y Globant Emerald Team, segundo y séptimo respectivamente. Mientras el Cuervo buscará revalidad su excelente desempeño durante la temporada regular, Globant intentará olvidar las derrotas de la última parte de la misma que estuvieron cerca de dejarlo afuera de los playoff.

Las semifinales y la final

Una vez finalizados los cruces de cuartos de final y con los clasificados ya definidos, las semifinales se disputarán el jueves 8 y el viernes 9 de abril, ambos días desde las 18 hs. En tanto que la gran final se llevará a cabo el viernes 16 de abril a las 18 hs. Habrá que esperar a la confirmación oficial por parte de Liga Master Flow pero por el momento la definición del certamen local más importante de League of Legends se realizará de forma virtual.