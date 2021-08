Legends of Runeterra: se viene la final del Torneo de Temporada: Ascenso de los Inframundos

Este sábado 21 de agosto desde las 16 de Argentina se disputará la final americana de Legends of Runeterra con cuatro representantes latinoamericanos.

Este sábado 21 de agosto desde las 16 de Argentina se disputarán las finales del Torneo de Temporada: Ascenso de los Inframundos de Legends of Runeterra, donde se encontrarán los 32 mejores jugadores de todo el continente americano. Latinoamérica tendrá cuatro representantes que lucharán por llevarse el título de campeón y los 10 mil dólares de premio que entrega Riot Games: Mauro Vivo Moran de Argentina, Matías mati24mayo Castro de Chile, Tomas TomasZamo2000 Rodríguez de Uruguay y Joshua Tatsu Valdez de Perú. "Estoy muy agradecido con la comunidad por el apoyo que estoy recibiendo en estos días", aseguró Vivo Morán en diálogo con El Destape.

Después del éxito innegable que significa League of Legends para la industria del gaming en general y para Riot Games en particular, la desarrolladora estadounidense lanzó en el 2020 Legends of Runeterra. LoR es un juego de cartas coleccionables virtual que el estudio ubicado en Los Ángeles propició para que siguiera el camino de LoL en los eSports. Para eso, suele organizar competencias oficiales como la que se definirá este sábado y que entregará hasta 20 mil dólares en premios.

"Yo me considero un buen jugador y siempre supe que poniéndole un poco de empeño podría llegar a clasificar en el top 32", contó un confiado Mauro Vivo Morán en diálogo con El Destape. Por su parte, Matías mati24mayo Castro aseguró que llegó confiado al seasonal de 1024 jugadores que definió a los mejores 32 para este sábado: "Iba muy confiado y en la quinta ronda me dije: 'Ya estoy clasificado'". "Apenas conseguí el 8-0 publiqué en Twitter que ya estaba adentro, lo que fue un gran alivio para mi", sumó por su parte Joshua Tatsu Valdez.

Agradecidos, los tres jugadores expresaron su gratitud por el apoyo que estuvieron recibiendo en las redes sociales y esperan tener un buen desempeño para representar a Latinoamérica de la mejor manera en un certamen en el que se enfrentarán a otros 28 players de Canadá, Estados Unidos y Brasil. Además de los partidos, la transmisión revelará en exclusiva detalles y nuevas cartas para la siguiente temporada de Legends of Runeterra.

Cuándo y dónde ver las finales del Torneo de Temporada: Ascenso de los Inframundos

Este sábado 21 de agosto de agosto desde las 16 de Argentina, comenzará la transmisión del certamen que entrega 20 mil dólares en premios y que determinará al mejor jugar de Legends of Runeterra de toda América. La definición podrá verse a través de los canales oficiales latinoamericanos del juego creado por Riot Games en Facebook, Twitch y YouTube.