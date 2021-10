League of Legends Worlds 2021: equipos, hora y formato de los playoff

Comenzaron los playoff del Worlds 2021 de League of Legends y te contamos todo lo que tenés que saber sobre la definición del juego de Riot Games.

Este viernes 22 de octubre comenzaron los playoff del Worlds 2021, el campeonato mundial de League of Legends, con la victoria contundente por 3 a 0 del conjunto coreano T1 ante sus compatriotas de Hanwa Life eSports por los cuartos de final. Acá te contamos cómo ver y todo lo que tenés que saber sobre la definición del certamen internacional más importante del juego creado por Riot Games.

Después de unos extensos e intensos Play-in y fase de grupos, finalmente llegaron los playoff del Worlds 2021, que se está disputando en Reikiavik, Islandia. Los cuartos de final arrancaron con la victoria contundente por 3 a 0 de T1 sobre Hanwha Life eSports. El líder absoluto de la fase de grupos ganó con facilidad en su primer cruce de los playoff y espera en semifinales al ganador del enfrentamiento entre DMG Kia y MAD Lions.

Los representantes asiáticos son mayoría absoluta en la definición del Worlds 2021: EDward Gaming (China), Royal Never Give Up (China), Gen.G (Corea del Sur), DWG Kia (Corea del Sur), Hanwa Life eSports (Corea del Sur) y T1 (Corea del Sur). Mientras que Cloud9 es de Estados Unidos y Mad Lions representa a Europa por España. DWG Kia es el vigente campeón del Worlds, mientras que Royal Never Give Up fue el ganador del MSI 2021, el certamen internacional que se disputó a mediados de año y el segundo más importante de la disciplina.

Cómo ver los playoff del Worlds 2021

Para seguir en vivo las partidas definitorias del Worlds 2021, podés hacerlo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. En el canal oficial de Twitch de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) quien se sumó a los relatos para esta etapa del certamen es Ibai Llanos.

Formato y fechas de los playoff

Los mejores ocho equipos del mundo se enfrentarán en choques al mejor de 5 partidas en las distintas llaves por eliminación directa. Las partidas

CUARTOS DE FINAL - 22 al 25 de octubre

SEMIFINALES - 30 y 31 de octubre

FINAL - 6 de noviembre

Enfrentamientos de cuartos de final