League of Legends: todo lo que tenés que saber sobre la final del Worlds 2021

Te contamos todo lo que tenés que saber sobre la gran final del Worlds 2021 de League of Legends que se disputará este sábado 6 de noviembre.

Este sábado 6 de noviembre se disputará la gran final del Worlds 2021 de League of Legends, la competencia internacional más importante de la disciplina. A partir de las 8 de la mañana comenzará la ceremonia que dará inicio al esperado enfrentamiento entre EDward Gaming y DWG KIA, los dos finalistas asiáticos. El sábado será una gran jornada para League of Legends, dado que el mismo día también se estrenará Arcane, la serie de Netflix que está ambientada en el universo de LoL.

Con un desempeño casi impecable en el que cedió solo dos partidas en la semifinal ante T1, DAMWON Kia buscará coronarse como bicampeón en el Worlds 2021. El vigente campeón es sin dudas el favorito para llevarse la gran final de este sábado 6 de noviembre, repetir el título y llevarse la 11° edición del Mundial de League of Legends. Enfrente tendrá a EDward Gaming, el campeón chino, que tuvo unos playoff bastante más complicados, con victorias apretadas por 3 a 2 ante Royal Never Give Up y Gen.G.

Tal como ocurrió en la edición del 2020, la final será entre un equipo chino y uno surcoreano, por lo que habrá nuevamente un campeón mundial asiático. La supremacía oriental en el Worlds de League of Legends es casi absoluta, dado que el único que campeón no asiático de la historia de esta competencia es Fnatic, ganador de la primera edición en el 2011. Cabe recordar que tal como en los enfrentamientos previos de los playoff, la gran final será un choque único al mejor de 5 partidas.

El show de apertura contará con algunos artistas muy reconocidos. La banda de rock PVRIS interpretará en vivo "Burn it all down", la canción del torneo, junto al rapero Denzel Curry (también presente). También estará Bea Miller, quien puso la voz para la banda ficticia de K-pop K/DA (en "BADDEST"). Por último, se producirá el regreso de Imagine Dragons, que interpretarán "Enemy" en vivo junto al rapero J.I.D.

Cómo y cuándo ver la Final del Worlds 2021

Este sábado 6 de noviembre desde las 8 de la mañana de Argentina comenzará la transmisión de la competencia internacional más importante de League of Legends, con una serie de presentaciones especiales. También habrá importantes anuncios respecto al estreno de Arcane, la serie de Netflix y League of Legends que se estrenará el mismo sábado a las 23 en el canal de Twitch de League of Legends Latam. Para seguir en vivo la partida definitoria del Worlds 2021, podés hacerlo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica.