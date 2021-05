League of Legends parche 11.11: buffs a Hecarim y Seraphine y nerfs para Morgana y Rumble

Ya está disponible el parche 11.11 de League of Legends y trae nerfs para junglas que se destacaron en el parche anterior y buffs para campeones que llevaban un buen tiempo sin dominar en la Grieta del Invocador.

Desde la mañana del miércoles 26 de mayo está disponible el parche 11.11 de League of Legends. El MOBA de Riot Games es el más importante del mundo y suele ofrecer novedades todos los meses, con nerfeos y buffeos tanto a campeones como a objetos para elevar el nivel de competitividad y mejorar el desempeño para que el juego continúe en una evolución constante. Entre las notas oficiales del parche 11.11 destacan los nerfeos a Morgana y Rumble y los buffeos a Seraphine y Hecarim, dos campeones que hace rato no dominaban en la Grieta del Invocador. Mientras se espera por el rework de Dr. Mundo, que llegará en el parche 11.12, te contamos todas las novedades que trae el nuevo parche de League of Legends.

Notas del parche 11.11 de League of Legends

Campeones

Nerfs

Morgana (jungla): Daño adicional a monstruos no épicos con la [W] del 185% al 155%.

(jungla): Daño adicional a monstruos no épicos con la [W] del 185% al 155%. Lee Sin : Cooldown de la [E] de 8s a 9s.

: Cooldown de la [E] de 8s a 9s. Rumble (jungla): Límite de daño al golpear contra monstruos de la pasiva de 120 a 80.

(jungla): Límite de daño al golpear contra monstruos de la pasiva de 120 a 80. Elise : Relación de daño al golpear en forma de araña del 30% del AP al 20% del AP.

: Relación de daño al golpear en forma de araña del 30% del AP al 20% del AP. Leona : Daño básico de la [W] de 60/95/130/165/200 a 45/80/115/150/185.

: Daño básico de la [W] de 60/95/130/165/200 a 45/80/115/150/185. Urgot : Relación de daño modificado de la [W] del 20/24/28/32/36% del AD al 20/23,5/27/30,5/34% del AD.

: Relación de daño modificado de la [W] del 20/24/28/32/36% del AD al 20/23,5/27/30,5/34% del AD. Shaco : Relación de daño de la [W] por golpe del 10% del AP (+20% de AP contra objetivos únicos) al 9% del AP (+18% de AP contra objetivos únicos); relación de AP de la [E] del 55% al 50%.

: Relación de daño de la [W] por golpe del 10% del AP (+20% de AP contra objetivos únicos) al 9% del AP (+18% de AP contra objetivos únicos); relación de AP de la [E] del 55% al 50%. Qiyana: Velocidad de movimiento adicional de la [W] del 5/7/9/11/13% al 3/5/7/9/11%.

Buffs

Azir : Coste de maná de la [Q] de 70 a 55.

: Coste de maná de la [Q] de 70 a 55. Graves : Daño por nivel de 3 a 4.

: Daño por nivel de 3 a 4. Hecarim : Relación de daño de la [Q] del 70% de AD adicional al 75% de AD adicional; relación de AD mínimo de la [E] del 50% al 55%; relación de AD máximo de la [E] del 100% al 110%.

: Relación de daño de la [Q] del 70% de AD adicional al 75% de AD adicional; relación de AD mínimo de la [E] del 50% al 55%; relación de AD máximo de la [E] del 100% al 110%. Ryze : Salud por nivel de 98 a 110.

: Salud por nivel de 98 a 110. Ezreal : Regeneración de salud por nivel de 0,55 a 0,65; armadura base de 22 a 24.

: Regeneración de salud por nivel de 0,55 a 0,65; armadura base de 22 a 24. Seraphine : Escudo básico propio de la [W] de 75/150 a 75/225; escudo básico de los aliados con la [W] de 50/100 a 50/150.

: Escudo básico propio de la [W] de 75/150 a 75/225; escudo básico de los aliados con la [W] de 50/100 a 50/150. Teemo : Cooldown de la [W] de 17s a 14s.

: Cooldown de la [W] de 17s a 14s. Nautilus : [Nuevo] – La [E] ahora inflige un 150% de daño adicional contra monstruos.

: [Nuevo] – La [E] ahora inflige un 150% de daño adicional contra monstruos. Singed: Cooldown de la [E] de 10s a 10/9,5/9/8,5/8s.

Ajustes

Maestro Yi : Relación de AD de la [Q] del 100% al 90% del AD; Daño básico de la [E] de 20/30/40/50/60 a 30/40/50/60/70.

: Relación de AD de la [Q] del 100% al 90% del AD; Daño básico de la [E] de 20/30/40/50/60 a 30/40/50/60/70. Senna: Alcance adicional por cada 20 acumulaciones de niebla de 25 a 20; [Nuevo]: Oscuridad lacerante ahora también progresa con un 160% de la letalidad. Velocidad de movimiento adicional de la [E] del 20% al 20% (+1% por cada 20 de AP). Relación de daño de la [R] del 50% del AP al 70% del AP.

Algunas de las novedades que trae el parche 11.11 de League of Legends

Objetos

Buffs