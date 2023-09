League of Legends: Latinoamérica festeja 10 años de LoL rompiendo récords

La Liga Latinoamérica de League of Legends sigue batiendo récords. Enterate cuál fue el más reciente.

El evento canónico de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) será sin duda el 2023, donde no solo se conmemora la presencia de League of Legends en Latinoamérica, sino que, la comunidad lolera y amante de los esports en la región superó sus propios números de audiencia. Esta vez, se alcanzó un pico de audiencia, donde más de 130 mil espectadores vivieron a lo grande la contienda más esperada del Clausura 2023 entre R7 y Estral el pasado 26 de agosto, evento en el cual los fans de LATAM y otras partes del mundo se dieron cita para ver a Movistar R7 vencer a Estral y coronarse como los campeones indiscutibles de la Década.

Esos mismos fans son quienes una y otra vez han roto récords de audiencia durante este año, que estuvo acompañado de cambios de formato, contenidos, liga, equipos, jugadores y la marca de la LLA, dando como resultado mejoras que se convirtieron en historias y encuentros más atractivos de seguir. La comunidad de la LLA está formada por fans, creadores de contenido, partners, además de jugadores profesionales y sus equipos, y su audiencia es la de mayor crecimiento en el mundo. Sumado a esto, el aumento de audiencia posiciona a la LLA como la Liga de LoL Esports de mayor crecimiento a nivel global en 2023.

Aunque la LLA ha finalizado su temporada de Clausura, los festejos continúan. Acompañá a los representantes regionales en su camino por Worlds 2023, que se llevará a cabo en Corea a partir del 10 de octubre para seguir celebrando que LoL cumple 10 años en la escena competitiva latinoamericana. Seguí Worlds en tu idioma en los canales oficiales de la LLA en Twitch y YouTube y mantenete al tanto de todo lo que sucede en la competencia más importante de League of Legends.