La inflación llegó a los videojuegos: Steam anunció fuertes aumentos de precio

Steam anunció importantes aumentos en su plataforma de distribución, que en Argentina alcanzarían un promedio de 500%.

Steam anunció una actualización de los precios sugeridos de venta en su tienda, una de las plataformas de descarga oficial de videojuegos más popular del mundo. Por el momento, Argentina sigue siendo uno de los países con videojuegos más baratos, por lo que la plataforma de Valve busca equilibrar los precios en la región.

La inflación que se vive en todo el planeta finalmente llegó también a los videojuegos. Es que Steam anunció una fuerte suba en los precios sugeridos de venta en su tienda y en Argentina el incremento será de cerca del 500%. En ese sentido, es importante aclarar que la plataforma no decide los precios de los títulos sino que se encargan los publishers y desarrolladores, aunque reciben recomendaciones y lineamientos por parte de Valve.

Hasta el momento, Argentina es uno de los países con juegos más baratos en Steam, por lo que muchos usuarios de otras regiones usan una VPN para realizar sus compras y aprovechar los bajos precios. De todos modos, la plataforma de Valve anunció que la actualización en las recomendaciones de precios es para ofrecerles un asesoramiento más preciso a los desarrolladores, quienes seguirán eligiendo cuánto cobrar.

Con esta medida, la empresa busca equilibrar los precios en la región y además prometió que actualizará las cifras con mayor frecuencia. Steam está teniendo un gran 2022 en materia de cifras, afirmándose como la principal plataforma de distribución de videojuegos del mundo. Inclusive, el domingo pasado batió el récord de cantidad de usuarios al mismo tiempo al superar por primera vez en su historia los 30 millones de concurrentes en simultáneo.

Cómo impactará la suba en Argentina y cuándo comenzarán a aplicarse los aumentos

Como la modalidad de los aumentos es optativa ya que se trata solo de una recomendación para las empresas, el incremento de precios podría no ser tan grave. Sucede que así como muchos desarrolladores no suelen actualizar ni revisar los precios de sus videojuegos en la plataforma, los títulos más populares del mercado tienen valores propios que están ajustados a nivel mundial, por lo que no se guían por las sugerencias de Steam.

Si se toma como referencia los precios de EA o Ubisoft, quienes permiten comprar y descargar de forma directa, los aumentos de Steam del 500% serían exagerados, lo que haría que los incrementos no se efectivicen. De cualquier forma, las subas en los precios de la plataforma de distribución de Valve arrancarían dentro de al menos un mes.