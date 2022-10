Juegos gratis PS Plus octubre 2022: los tres títulos elegidos por Sony para este mes

Ya están disponibles los tres títulos de PS4 y PS5 que Sony regalará en octubre para quienes tengan suscripción en PS Plus.

Ya están disponibles para descargar de forma gratuita los títulos que PlayStation Plus regalará a sus suscriptores durante octubre. Los tres videojuegos del mes estarán disponibles entre el 4 y el 31 de octubre. Cabe recordar que los títulos que a continuación se detallan no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus, en cualquiera de lo que son las tres membresías (Essential, Extra y Deluxe).

Juegos gratis PS Plus octubre 2022

Injustice 2 (PS4)

Injustice 2, gratis en PS4

Desarrollado por los creadores de Mortal Kombat, este título permite a los jugadores elegir a las versiones más retorcidas de los héroes y villanos más icónicos de DC para participar en batallas épicas en los lugares más asombrosos de todo el mundo. El videojuego ofrece la posibilidad de que los jugadores se enfrenten tanto en línea como sin conexión, o también una recomendable campaña de historia de un solo jugador en la que Batman lucha contra el régimen de Superman.

Hot Wheels Unleashed (PS4 Y PS5)

Hot Wheels Unleashed, gratis en PS4 y PS5

Este título le ofrece a los jugadores la posibilidad de competir en un simulador de arcade basado en el universo de Hot Wheels contra un amigo en pantalla partida o hasta 12 oponentes en línea. Además, también brinda la chance de diseñar y construir su propia pista y crear increíbles parques temáticos, que luego se podrá compartir en línea con otros usuarios.

Superhot

Superhot, gratis con PS Plus

Se trata de un FPS en el que el tiempo se mueve solo cuando el jugador lo hace. En este videojuego no hay barra de salud ni municiones en lugares, sino que solamente está el usuario, superado en números y sin armas, recogiendo el armamento de los enemigos caídos para disparar, cortar y esquivar un sinfín de balas en cámara lenta.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres tipos de membresía distintos: Essential, con un costo de 6.99 dólares mensuales, 16.99 trimestrales o 39.99 anuales; Extra, con un valor de 10.40 dólares mensuales, 27.99 dólares trimestrales o 66.99 anuales; y Deluxe, a 11.99 dólares mensuales, 31.99 trimestrales o 76.99 anuales.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.