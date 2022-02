Juegos gratis PS Plus marzo 2022: los cuatro títulos que Sony regala este mes

Sony confirmó los cuatro títulos de PS4 y PS5 que regalará en marzo para quienes tengan suscripción en PS Plus.

PlayStation confirmó este miércoles los cuatro juegos que regalará a los suscriptores de PS Plus durante marzo. Los mismos estarán disponibles entre el 1 de marzo y el 4 de abril. Cabe recordar que los títulos que a continuación te detallamos no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus. Claro que hasta el 1 de febrero, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante enero -UFC4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure y Planet Coaster: Console Edition-.

Juegos gratis PS Plus marzo 2022

Ark: Survival Evolved (PS4)

Ark: Survival Evolved, gratis en PS4

Se trata de un juego de supervivencia MMO en el que los jugadores se despiertan en una isla misteriosa y deben encontrar rápidamente la forma de adaptarse a cualquier situación hostil que el ambiente les depare. Para hacerlo, tendrán que recolectar recursos tanto para crear herramientas y edificar refugios como también para matar, domesticar y criar a las criaturas que deambulan por la zona, como dinosaurios gigantes. Pero claro que no estarán solos sino que hay cientos de otros jugadores a los que podrán unirse o aprovecharse de ellos.

Team Sonic Racing (PS4)

Team Sonic Racing, gratis en PS4

En esta entrega, el popular erizo sigue a toda velocidad pero arriba de autos en un juego de carreras tipo arcade frenético e intenso. Con un divertido modo multijugador, el usuario podrá enfrentarse a varios jugadores o trabajar en conjunto y compartir potenciadores y aumentos de velocidad. Además, también se podrán desbloquear opciones para personalizar los vehículos, lo que hará también que puedan adaptarse al estilo de conducción del jugador.

Ghostrunner (PS5)

Ghostrunner, gratis en PS5

En este videojuego de plataformas de acción cyberpunk habrá que empuñar una espada y realizar las piruetas más increíbles para abrirse paso en una ciudad monstruosa de proporciones gigantescas. Una intensa aventura en primera persona en la que habrá que esquivar balas con reflejos sobrehumanos y donde la mecánica de un solo golpe-muerte le permite crecer en dinámica. Un juego complicado y espectacular a la vez, ideal para los amantes de la acción en primera persona.

Ghost of Tsushima: Legends (PS4 y PS5)

Ghost of Tsushima, gratis en PS4 y PS5

Un juego cooperativo inspirado en la mitología y las leyendas japonesas, independiente del título principal. Habrá que formar parejas para avanzar en las misiones de la historia, juntarse con otros tres jugadores para sobrevivir en el modo Supervivencia o jugar dos contra dos en el modo competitivo Rivals. Se puede jugar con amigos o utilizar el emparejamiento en línea para luchar codo a codo. Vale aclarar que quienes tengan una copia digital de Ghost og Tsushima: Director's Cut no tendrán disponible este título.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.