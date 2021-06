Juegos gratis PS Plus julio 2021: Sony libera grandes títulos para los suscriptores

Sony anunció cuáles serán los juegos gratis para julio 2021 con la membresía PS Plus para PlayStation 4 y PlayStation 5.

PS Plus anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente desde el 6 de julio hasta el 2 de agosto

Como cada mes, Play Station le regala juegos a quienes cuenten con suscripción a PlayStation Plus, su servicio de videojuegos. Con una publicación en blog oficial de la compañía, Sony anunció cuáles serán los títulos que obsequiará a sus suscriptores y que estarán disponibles para descarga durante julio. Los videojuegos que te detallaremos a continuación podrán descargarse sin costo extra para los usuarios que tengan PS Plus entre el martes 6 de julio y el lunes 2 de agosto. Por eso, si todavía no descargaste los títulos de junio tenés unos días más para aprovecharlos.

Juegos gratis PS Plus julio 2021

Call of Duty: Black Ops 4 (PS 4)

Este impresionante título de disparos en primera persona presenta tres tipos de modos multijugador. Por un lado está la clásica experiencia de la serie, en la que usuarios de todo el mundo se enfrentan entre sí, mientras que también está la opción Zombies, en la que junto con tus amigos podés enfrentarte a una invasión de muertos vivientes. Por último está el modo Blackout, que tiene un mapa inmenso y está inspirado en el estilo battle royale, tan extendido en el último tiempo y que luego desarrolló la franquicia en Warzone.

WWE 2K Battlegrounds (PS 4)

Superestrellas y leyendas del mundo de la lucha libre profesional de la WWE combatirán entre sí en los ambientes más variados de todo el planeta. El modo Historia permitirá al jugador desbloquear nuevos personajes y campos de batalla. Con el modo multijugador, el usuario podrá reclamar el título de King of the Battleground después de competir en torneos online contra peleadores de todo el mundo o usar la opción local para proclamarse como el rey entre sus amigos.

A Plague Tale: Innocence (PS5)

La versión retocada para la nueva generación de consolas de este título lanzado en el 2019 ofrece resolución nativa de 4K, 60 FPS, gráficos altamente mejorados y carga rápida. En este videojuego, el usuario seguirá la historia de Amicia y Hugo, una pareja de hermanos que deberá emprender un viaje en una de las épocas más oscuras de la historia resolviendo puzles y utilizando los poderes del pequeño para avanzar. Con el correr del juego, los hermanos irán conociéndose y confiando más entre sí mientras los rodea una plaga de ratas e intentan escapar de los soldados de la Inquisición que buscan cazarlos.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4 y PS5)

Esta nueva versión del título lanzado en el 2012 tiene una particularidad, y es que se estrenó el 1 de junio y tanto para los usuarios de PS4 como de PS5 que cuenten con PS Plus estará disponible hasta el 2 de agosto. Así es, los fanáticos de los títulos de pelea todavía pueden aprovechar a descargar esta nueva versión del juego que llega con un impresionante apartado gráfico, que incluye también un cambio de motor gráfico por el Dragon Engine, creado por el estudio responsable de la saga Yakuza. También cuenta con nuevas funcionalidades online y un enorme panel de peleadores listos para utilizar sus mejores golpes en impresionantes escenarios tridimensionales.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.