Juegos gratis PS Plus agosto 2021: los títulos elegidos por Sony

Sony anunció cuáles serán los juegos gratis para agosto 2021 con la membresía PS Plus para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Pronto empezará un nuevo mes y Sony anunció cuáles serán los títulos que le obsequiará a quienes cuenten con suscripción a PlayStation Plus, su servicio de videojuegos. Los mismos podrán descargarse durante agosto y estarán disponibles entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre. Los videojuegos que te detallaremos a continuación no tienen costo extra para los usuarios que tengan PS Plus. Si todavía no descargaste los títulos de julio tenés unos días más para aprovecharlos -A Plague Tale: Innocence (PS5), Call Of Duty: Black Ops IV, WWE 2K Battlegrounds y Virtua Fighters 5-.

Juegos gratis PS Plus agosto 2021

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, gratis en PS4

Este divertido shooter en tercera persona es la entrega más reciente de la popular serie de videojuegos desarrollada por PopCap Games. Lanzado en el 2019, este título sigue la línea de la saga Garden Warfare aunque con mayor énfasis en la parte social. Además goza de la plantilla más completa de zombies y plantas hasta el momento.

El jugador deberá elegir entre 20 clases de personajes personalizables que se dividen entre plantas y zombies. El objetivo es claro: dominar el barrio. Con una interesante variedad de opciones de modo cooperativo multijugador, este título es una excelente opción para pasar el rato con desconocidos en patios de recreo de hasta 24 jugadores o en servidores privados con amigos.

Tennis World Tour 2 (PS4)

Tennis World Tour 2, gratis en PS 4

Un simulador de tenis en el que los jugadores podrán disfrutar de grandes partidas tanto en singles como en dobles con los tenistas más reconocidos del planeta. En el modo Carrera, los jugadores manejan cómo será la temporada, el equipo que los acompaña y también qué marcas los patrocinan. En Ranked, el jugador podrá pulir sus habilidades para enfrentar amigos localmente o en línea en juegos de singles o dobles.

Bastante criticado por la prensa especializada en su lanzamiento, en este título no hay jugadores argentinos para elegir así como también falta uno de los referentes más importantes de este deporte en los últimos años: Novak Djokovic. Sin embargo, las caras visibles del juego son los infaltables Roger Federer y Rafael Nadal.

Hunter’s Arena: Legends (PS4 / PS5)

Hunter's Arena: Legends, gratis en PS4 y PS5

El 3 de agosto se dará el debut en las dos consolas para este nuevo battle royale ambientado en la antigua Asia, donde los humanos luchan entre sí y contra una creciente manada de demonios que pueblan la Tierra. Con mecánicas de combate de PvE (jugador contra la máquina) y PvP (jugador contra jugador), este título permite batallas de hasta 30 usuarios.

Los combates son cuerpo a cuerpo, basado en artes marciales y espadas, y derrotar a los demonios dará el botín más valioso. El videojuego también incluye un modo individual, enfocado en la exploración de mazmorras y el PvE. En este título desarrollado por el estudio indie Mantisco, el jugador deberá elegir entre 17 personajes, todos especializados en los combates cuerpo a cuerpo o a distancia.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.