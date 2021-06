Juegos Gratis: Epic Games regala Frostpunk esta semana

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, puso Frostpunk a disposición para descarga gratuita entre el 3 y el 10 de junio.

Desde hace un buen tiempo, cada semana Epic Games regala un nuevo juego para los suscriptores de su tienda virtual. Usualmente se trata de títulos desarrollados por estudios independientes pero a veces también sorprenden con juegazos de primer nivel. Así viene sucediendo en las últimas tres semanas cuando Epic Store puso a disposición para descarga gratuita NBA 2K21 y Among Us. El nuevo videojuego que Epic regala a sus usuarios es el aclamado título postapocalíptico de estrategia Frostpunk.

Desde hace casi un mes, Epic viene ocultando cuál será el juego que regalará a continuación para sus usuarios y esta vez no fue la excepción. Mientras se rumoreaba que el obsequio de esta semana sería Rise of the Tomb Raider, en el mediodía argentino del jueves 3 de junio se confirmó que los rumores no eran ciertos ya que se liberó la descarga gratuita de Frostpunk en la Epic Store. El mismo estará disponible entre el 3 y el 10 de junio y aquellos que lo descarguen lo tendrán de forma permanente en sus bibliotecas.

Desarrollado por el estudio polaco de 11 bit studios, este videojuego de estrategia y supervivencia fue lanzado en el 2018. El mismo lleva a los jugadores a un mundo postapocalíptico en el que la humanidad logró sobrevivir solo gracias a una tecnología basada en vapor que los ayuda a resguardarse del frío. Como líder de la ciudad, el jugador deberá gestionar recursos, construir edificios y tomar decisiones morales como gobernar con mano de hierro o a través de la compasión, determinaciones que harán que los ciudadanos actúen de diferentes maneras.

De cualquiera manera, el usuario deberá afrontar las consecuencias que pueda acarrear su forma de gobernar. Para sobrevivir a este gélido mundo postapocalíptico el jugador también tendrá que crear leyes y desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a la supervivencia de la diezmada comunidad. El modo Infinito aporta una jugabilidad ilimitada en ocho mapas distintos en los que cambian las condiciones climatológicas y los desafíos a enfrentarse. En esta modalidad hay tres variantes diferentes en las que los objetivos cambiarán dependiendo de la elección del usuario.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.