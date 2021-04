Juegos Gratis Epic Games: Idle Champions of the Forgotten Realms el elegido de la semana Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, pone a disposición para descarga gratuita el paquete de Campeones de Renombre de Idle Champions of the Forgotten Realms entre el 29 de abril y el 6 de mayo.

29 de abril, 2021 | 15.14 Epic Store pone el paquete Campeones de Renombre de Idle Champions de Forgotten Realms a disposición de forma gratuita entre el 29 de abril y el 6 de mayo Comienza una nueva semana en la ya clásica tradición de Epic Games de ofrecer un título gratis a quienes tienen una cuenta en su tienda virtual. Aunque ocurre algo bastante curioso con el videojuego que Epic Store pone a disposición para sus usuarios y es que el mismo se trata de un free-to-play, por lo que ya era gratis desde antes. Entonces, surge la pregunta de por qué los creadores decidieron ofrecer Idle Champions of the Forgotten Realms. Lo que en realidad Epic Games está regalando es un importante paquete de contenido descargable. El pack que Epic pone a disposición se llama Campeones de Renombre y suele tener un costo de más de 100 dólares. Entre el 29 de abril y el 6 de mayo, tanto nuevos jugadores como ya existentes que se conecten a Idle Champions of the Forgotten Realms a través del Epic Store recibirán el importante paquete. Con este pack, los creadores de Fortnite reciben el quinto mes del año de la mejor manera para los amantes de los RPG ya que podrán sumar una serie de beneficios que quedarán en su biblioteca de forma permanente. MÁS INFO Gaming E3: cómo, cuándo y dónde ver el mayor evento de la industria del gaming Juegos gratis de Epic Store entre el 29 de abril y el 6 de mayo Idle Champions de Forgotten Realms El paquete Campeones de Renombre Idle Champions de Forgotten Realms estará disponible gratis en Epic Store entre el 29 de abril y el 6 de mayo Se trata de un videojuego de estrategia con licencia oficial de Calabozos y Dragones, por lo que están incluidos algunos de los personajes más emblemáticos del juego de culto. Bruenor Battlehammer y Jaheira de Baldur's Gate son los personajes con los que empieza la aventura, aunque con el correr de los desafíos se irán desbloqueando nuevos héroes. Con el atractivo de una acción rápida, el jugador deberá cambiar formaciones y crear estrategias de forma instantánea para poder triunfar ante las hordas de enemigos. El paquete Campeones de Renombre incluye Desbloqueos para los siguientes campeones: Spurt (espacio 3), Krull (espacio 6), Black Viper (espacio 7), Hew Maan (espacio 8) y Nova V'Ger (espacio 11)

Cofres de Spurt: 16 cofres de oro de Spurt con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Cofres de Krull: 16 cofres de oro de Krull con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Cofres de Black Viper: 16 cofres de oro de Black Viper con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Cofres de Hew Maan: 16 cofres de oro de Hew Maan con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Cofres de Nova: 16 cofres de oro de Nova con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Dos familiares: Spurt bebé y contempladora Iris Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic. Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos. Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.

