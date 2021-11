Juegos en oferta: PlayStation anunció descuentos en más de 500 juegos

PlayStation Argentina anunció importantes descuentos en más de 500 juegos, hasta el próximo 1 de diciembre.

PlayStation anunció importantes descuentos en más de 500 juegos de su catálogo, disponibles hasta el próximo 1 de diciembre. De esta forma, la compañía japonesa ofrece grandes rebajas y coloca algunos de sus títulos más icónicos por debajo de los 20 dólares. Estas "ofertas candentes" se suman a las rebajas de hasta el 90% que PlayStation ofrece hasta el 19 de noviembre.

Siempre que tiene la oportunidad, PlayStation Argentina ofrece importantes descuentos en títulos destacados de su catálogo. La más reciente promoción es "Ofertas candentes", con la que los usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar de rebajas en más de 500 videojuegos. Los mismos cumplen con un requisito básico: con la rebaja incluida, deben costar menos de 20 dólares. Las "Ofertas candentes" estarán disponibles hasta el 1 de diciembre y se suman a las ofertas de noviembre, aprovechables hasta el 19 de noviembre.

Por otra parte, quienes cuentan con PS Plus tienen a disposición los tres videojuegos de noviembre (Knockout City, First Class Trouble y Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning) y otros tres más como festejo por el quinto aniversario de PS VR -The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Edición estándar y Until You Fall-. Mientras los títulos para PS4 y PS5 estarán disponibles de forma gratuita hasta el 6 de diciembre, los de PS VR lo estarán hasta el 6 de enero.

Títulos destacados con sus importantes descuentos

A Way Out (75% off)

Ace Combat 7: Skies Unknown (80% off)

Ancestors: The Humankind Odyssey (60% off)

Detroit: Become Human (50% off)

Devil May Cry HD Collection (50% off)

Dragon Ball Z: Kakarot (67% off)

Far Cry 5 (70% off)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition (70% off)

L. A. Noire (50% off)

LittleBigPlanet 3 (50% off)

My Hero One ́s Justice 2 (67% off)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (85% off)

One Piece: Pirate Warriors 4 (70% off)

Resident Evil 4 (60% off)

Resident Evil 5 (60% off)

Resident Evil 6 (60% off)

Star Wars Battlefront II (75% off)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - Standard Edition (80% off)

WWE 2K20 (67% off)

Impuestos que se suman a lo que cuesten los videojuegos

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de los videojuegos comprados en el PlayStation Store y PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.