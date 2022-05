GTA VI: todavía no hay información oficial sobre el juego y ya batió un récord

Aún sin información oficial sobre cómo será GTA VI, la nueva entrega de la popular franquicia de Rockstar Games ya rompió su primer récord.

El tuit en el que Rockstar Games anunció que estaba trabajando activamente en la producción de la última entrega de Grand Theft Auto (GTA) está cerca de alcanzar los 600.000 likes en menos de tres meses. De esta manera, se convirtió en la publicación de la industria del gaming más popular de la red social del pajarito.

"Nos complace confirmar que el desarrollo activo para la próxima entrega de la serie está en marcha", señaló el pasado 4 de febrero la compañía en una publicación en Twitter. Este mensaje fue retuiteado por más de 100.000 personas. Entonces, Rockstar también indicó que tenía el objetivo de "ir mucho más allá" de lo que hizo anteriormente con cada título de la popular saga, sugiriendo que esta nueva entrega de GTA tendrá muchas novedades respecto a las anteriores.

No obstante, no aportó más detalles sobre el nuevo título de GTA sino que dijo que esperaba poder compartir más información sobre este próximamente. Pese a que no hubo más novedades respecto al GTA VI, el videojuego de la popular franquicia ya batió su primer récord al alcanzar casi 600 mil likes en la publicación de Rockstar donde se confirmó que estaban trabajando en la nueva entrega.

Gracias a ellos, batió récords y se posicionó como la publicación sobre un videojuego con más 'me gusta' de la red social del pajarito. Este tuit superó al compartido por Sony, en el que los desarrolladores anunciaban el retraso de un evento en vivo de PlayStation, que registró más de 510.000 'me gusta' y 110.000 retuits.

El podio de publicaciones de gaming en Twitter lo completa un tuit de Splatoon en el que se anunciaba el lanzamiento de la tercera entrega del videojuego de disparos en tercera persona de Nintendo, publicado el pasado 22 de abril de 2022. Esta noticia obtuvo más de 364.000 "me gusta" y fue retuiteada en 168.500 ocasiones.

Las cifras de GTA V

Lanzado para PlayStation 5 y Xbox Series X/S el pasado 15 de marzo, GTA V es uno de los títulos más caros de la historia, con un costo de 265 millones de dólares. Además, recaudó 800 millones de la moneda estadounidense en las primeras 24 horas de su estreno y recaudó 1000 millones en ventas en los primeros tres días. En esta oportunidad, Rockstar Games centró por primera vez su título estrella en tres personajes y no en uno solo: Michael, Trevor y Franklin.