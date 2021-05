Epic Games le ofreció a Sony una suma millonaria para tener en exclusiva sus títulos en Epic Store

En el mega juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos entre Epic Games y Apple, siguen filtrándose novedades respecto a las acciones que la primera de las empresas tomó en el último tiempo para intentar seguir posicionándose como la más importante del mercado. La última información que se reveló gracias a documentos presentados en los tribunales norteamericanos fue que Epic Games le ofreció a Sony 200 millones de dólares para tener los derechos exclusivos de sus videojuegos en PC, según informó el portal de noticias tecnológicas The Verge.

Sin dudas, Epic Games es uno de los grandes jugadores de la industria del gaming. Como tal, la compañía creadora de Fortnite siempre buscó crecer y derrotar a su principal competidor Valve. Uno de los espacios en que ambas empresas compiten ferozmente es en sus tiendas o plataformas: Epic Games tiene a Epic Store mientras que Valve tiene a Steam. La muestra más reciente de esta lucha entre dos gigantes quedó evidenciada en el documento que se filtró en el juicio que se está desarrollando entre Epic Games y Apple.

Según informó el portal de noticias tecnológicas The Verge, Epic Games le ofreció a Sony 200 millones de dólares para que le cediera los derechos en exclusiva de entre 4 y 6 de sus títulos más importantes. El objetivo de los creadores de Fortnite era asestarle un duro golpe a Valve y también llevarse una buena ganancia, ya que estiman que de aceptar Sony podrían haber ganado alrededor de 500 millones de dólares.

De cualquier manera, las negociaciones no llegaron a buen puerto, si se tiene en cuenta que videojuegos de PlayStation 4 como Horizon: Zero Dawn, Death Stranding y próximamente Days Gone llegarán tanto a Epic Store como a Steam. De todos modos, es lógico pensar que la inclusión de estos títulos en un acuerdo de exclusividad implicaría una cifra aún mayor. Desde la aparición en el mercado de su tienda virtual, Epic Games ya invirtió millones de dólares para conseguir algunos videojuegos en exclusiva, además de la impresionante cantidad de títulos que regalaron a sus usuarios y que siguen haciendo a través de su oferta semanal de por lo menos un videojuego gratis.

En el documento filtrado también se puede observar que Epic Games intentó la misma estrategia con Microsoft. En este caso, sí hubo una respuesta por parte de la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen, y la misma fue adjuntada en el archivo: "el líder de Xbox Game Pass en PC no está de acuerdo con lo que estamos haciendo", a la vez que también aseguraban que Microsoft "está entrando en competencia por el contenido".