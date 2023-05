Epic Games: juegos gratis del 4 al 11 de mayo

Como todos los jueves, Epic Games pone a disposición tres nuevos juegos gratis. Adquirí los de esta semana a partir de las 12 y enterate de qué tratan.

Epic Games ha anunciado sus tres videojuegos gratuitos semanales, y esta semana tenemos una gran selección para los amantes de los juegos de carreras y plataformas. Los juegos disponibles son Against All Odds, Horizon Chase Turbo y Kao the Kangaroo. Todos ellos están disponibles para su descarga gratuita en la Epic Games Store hasta el 11 de mayo a las 12 horas.

Uno por uno, de qué tratan los juegos gratis de esta semana

Against All Odds

Es un juego de plataformas multijugador en el que los jugadores compiten en carreras mortales. Los corredores compiten en un campo de batalla lleno de trampas mortales, y solo puede haber un ganador. El juego cuenta con varios modos de juego, incluyendo carreras clásicas y modos de resistencia. También hay un modo de edición que permite a los jugadores crear sus propias trampas y reglas. Además, los jugadores pueden personalizar su personaje con una gran variedad de opciones de personalización para el pelo, la ropa y más.

Horizon Chase Turbo

Es un juego de carreras inspirado en los juegos de carreras clásicos de los años '80 y' 90. Los jugadores conducen a través de hermosos paisajes mientras compiten en carreras emocionantes. El juego cuenta con gráficos en 4K, un modo multijugador en pantalla dividida para hasta cuatro jugadores, y una amplia variedad de pistas y vehículos desbloqueables. La banda sonora del juego está compuesta por el legendario compositor de juegos de carreras, Barry Leitch.

Kao the Kangaroo

Es un juego de plataformas en 3D en el que los jugadores controlan a un canguro llamado Kao mientras salta y corre por diferentes mundos. El juego cuenta con una gran cantidad de enemigos y jefes para derrotar, así como una gran cantidad de áreas para explorar. Los jugadores pueden recoger objetos ocultos y desbloquear habilidades especiales a lo largo del juego.

En general, esta semana Epic Games ofrece una selección de juegos muy interesantes y emocionantes. Against All Odds es un juego interesante y competitivo que es perfecto para aquellos que buscan una buena dosis de acción multijugador. Horizon Chase Turbo es un juego de carreras clásico que ofrece una experiencia nostálgica para aquellos que disfrutan de los juegos de carreras de antaño.

Finalmente, Kao the Kangaroo es un juego de plataformas divertido y encantador que es perfecto para toda la familia. Todos estos juegos están disponibles para su descarga gratuita en la Epic Games Store hasta el 11 de mayo. Así que, ¡no pierdas la oportunidad de conseguirlos!