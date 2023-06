Epic Games: juegos gratis del 29 de junio al 6 de julio

Como todos los jueves, Epic Games pone a disposición un nuevo juego gratis. Adquirí el de esta semana antes de las 12 del próximo jueves.

Adentrate en el increíble universo de fantasía heroica de la mazmorra de Naheulbeuk y liderá a un equipo de intentos de héroes torpes en este épico y desafiante RPG táctico. En este juego semanal gratis de Epic Games, te sumergirás en una aventura repleta de humor, sorpresas y encuentros absurdos.

"The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos" te espera con encanto, humor y personajes disparatados. Preparate para jugar este RPG táctico que te hará reír y disfrutar de una experiencia única.

Los personajes de The Dungeon of Naheulbeuk

Los protagonistas de este juego son torpes, inexpertos y peleones, pero se verán obligados a soportar su mutua compañía para conseguir el tesoro de la mazmorra. A medida que avances en la historia, surgirá una sensación de deja vu, lo que agregará un toque interesante a la trama.

El universo de Naheulbeuk es una creación original del autor francés John Lang, quien comenzó con una audioserie de comedia muy popular que parodiaba los juegos de rol y las tramas de fantasía heroica. Ahora, por primera vez, esta historia está disponible en español y en formato de videojuego, permitiéndote sumergirte aún más en este fascinante mundo.

Podrás jugar con siete personajes típicos de los juegos de rol, cada uno con su propio árbol de habilidades para mejorar sus capacidades y equipo. El equipo se complementará a medida que suban de nivel, brindándote estrategias tácticas interesantes y variadas.

Además, podrás elegir entre tres acompañantes adicionales para unirse a las aventuras del equipo, lo que ampliará aún más las posibilidades de juego. Los combates se desarrollarán por turnos, y podrás aprovechar las mecánicas de apoyo creativas entre los miembros del equipo para alcanzar la victoria.

Cómo es la jugabilidad

El juego ofrece un sistema de dificultad adaptable, desde un modo historia divertido y accesible con un sistema de combate simplificado, hasta el "modo pesadilla", donde cualquier error en tu estrategia puede significar la perdición. Con más de 100 enemigos en el bestiario, cada combate requerirá que pienses de manera estratégica y aproveches al máximo las habilidades de tu equipo.

Hasta el jueves 6 de julio estará disponible gratis en Epic Games.

No faltarán los épicos combates contra jefes, donde deberás demostrar tu fuerza e inteligencia para alzarte con la victoria. Además, encontrarás objetos ocultos y destructivos, como barriles de cerveza, que tendrán sorprendentes efectos de estado capaces de cambiar las tornas de la batalla a tu favor, o no.

La mazmorra de Naheulbeuk es enorme y sorprendente. Desde la cueva hasta los lujosos aposentos del malvado señor Zangdar, pasarás por lugares tan inusuales como la pista de patinaje sobre hielo de los goblins e incluso una taberna extremadamente animada. Preparate para evitar trampas y resolver rompecabezas mortales para desbloquear tesoros impresionantes.

A medida que avances, te esperan conversaciones estrafalarias, situaciones absurdas y encuentros insólitos que te mantendrán entretenido durante horas. Sumergite en la emocionante historia principal y disfruta de las muchas misiones secundarias que te esperan junto a tus héroes.