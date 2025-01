Epic Games juegos gratis del 23 al 29 de enero de 2025

Behind the Frame, el juego que conquistó los corazones de gamers en todo el mundo.

Epic Games sorprende a los gamers con su ya clásica propuesta de juegos gratuitos. Desde el 23 hasta el 29 de enero de 2025, se podrá descargar sin costo Behind the Frame: El paisaje más bello, un título que combina arte, narrativa y un diseño visual que cautiva desde el primer momento. Si te gustan las experiencias inmersivas y los juegos con un enfoque artístico, este es el regalo perfecto para sumar a tu biblioteca.

¿De qué trata Behind the Frame: El paisaje más bello?

Este videojuego, desarrollado por Silver Lining Studio, es una aventura narrativa interactiva que te invita a explorar el mundo a través de los ojos de una joven artista que busca completar la pintura más importante de su carrera. A medida que avanzás en el juego, descubrirás piezas de su historia y los recuerdos que se esconden tras sus pinceladas.

El título no solo es un deleite visual, con gráficos que recuerdan a películas de animación japonesa como las del Studio Ghibli, sino que también cuenta con una narrativa emotiva y una banda sonora que complementa perfectamente la atmósfera del juego. La combinación de colores, detalles en los escenarios y mecánicas interactivas hacen que la experiencia sea tan relajante como cautivadora.

Behind the Frame.

Si sos fanático de los juegos que mezclan storytelling con una propuesta artística única, Behind the Frame: El paisaje más bello no puede faltar en tu colección. Es un título ideal para quienes buscan una experiencia breve pero memorable, ya que su duración no es extensa, pero cada momento está cuidadosamente diseñado para dejarte reflexionando.

Además, el juego tiene una jugabilidad accesible, lo que lo hace perfecto tanto para gamers experimentados como para aquellos que se están iniciando en el mundo de los videojuegos. La mecánica principal gira en torno a resolver pequeños puzzles, y dibujar y pintar, lo que crea una conexión única con la historia de la protagonista.

¿Cómo obtenerlo gratis en Epic Games?

Descargar Behind the Frame: El paisaje más bello desde la Epic Games Store es muy sencillo. Solo seguí estos pasos:

Entrá a tu cuenta en la Epic Games Store (o creá una si no tenés una). Buscá el juego en la sección de "Gratis por tiempo limitado" o directamente desde el buscador. Hacé clic en "Obtener" y completá el proceso de compra (el precio será $0). Una vez añadido a tu biblioteca, el juego será tuyo para siempre.

Recordá que esta promoción solo estará disponible hasta el 29 de enero de 2025, así que no pierdas la oportunidad de sumar esta joya a tu colección.