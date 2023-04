Epic Games: juegos gratis del 20 al 27 de abril

Como todos los jueves, Epic Games pone a disposición un nuevo juego gratis. Adquirí el de la semana pasada antes de la medianoche y enterate cuál es el de esta semana.

Epic Games es una empresa desarrolladora de videojuegos estadounidense que todas las semanas pone a disposición de sus usuarios juegos gratis. Lo fascinante de esto es que no se trata de un solo tipo de juego, sino que cada semana ofrecen una experiencia distinta. Desde ajedrez y RPG, hasta multijugador y shooters. Para satisfacer a todos los y las gamers.

Todos los detalles de Beyond Blue

Beyond Blue es el lanzamiento de E-Line Media, una compañía que se caracteriza por crear experiencias inclusivas y educativas. En este juego, los jugadores se sumergen en las profundidades del océano como Mirai, una científica y exploradora marina que forma parte de un equipo de investigación de vanguardia.

La historia se desarrolla en un futuro cercano, donde la tecnología ha avanzado tanto que se puede interactuar con el océano a un nivel nunca antes visto. Mirai y su equipo utilizan un conjunto de tecnologías, desde drones submarinos hasta trajes de buceo de alta tecnología, para investigar y explorar la vida marina y desentrañar los misterios que yacen en las profundidades.

Beyond Blue ofrece una experiencia de juego narrativo, con un completo elenco de voces en inglés, que incluye a Anna Akana, Mira Furlan, Hakeem Kae-Kazim y Ally Maki. Además, la banda sonora del juego es cautivadora y amena, con música de Miles Davis, The Flaming Lips y otros artistas.

El juego también cuenta con una serie de 16 minidocumentales llamada "Ocean Insights", que presenta grabaciones originales y entrevistas con expertos en oceanografía. Estos videos ofrecen información detallada sobre la vida marina y los retos a los que se enfrentan los científicos que estudian el océano.

La inclusión y la educación son dos temas fundamentales en la filosofía de E-Line Media. En el pasado, la compañía ha colaborado con comunidades nativas de Alaska para crear experiencias educativas que reflejen su cultura. En línea con esta filosofía, Beyond Blue se ha creado en colaboración con BBC Studios (desarrolladores del aclamado Planeta Azul II), con OceanX Media y con algunos de los principales expertos oceanográficos.

De qué trata Never Alone

Never Alone es un juego que te lleva a la tundra helada de Alaska, un lugar inhóspito y desafiante donde la supervivencia es muy muy difícil. Pero, ¿qué tiene este juego que lo hace tan especial? La respuesta es sencilla: la cultura de los iñupiaq.

Este título, desarrollado en colaboración con los nativos de Alaska, está inspirado en un cuento tradicional que se transmite de generación en generación entre los iñupiaq. La historia de una niña y un zorro que se unen para salvar a su pueblo de una gran tormenta es la base de este juego de rompecabezas y plataformas.

Never Alone, la experiencia de explorar el ártico acompañada

Pero lo que hace a Never Alone único es que no sólo te sumerge en la mitología de los iñupiaq, sino que también te permite explorar su cultura y su mundo a través de las entrevistas con los ancianos y narradores de esta comunidad. En más de 30 minutos de vídeos desbloqueables, los miembros de las comunidades nativas de Alaska comparten historias y secretos sobre su cultura, sus valores y su entorno.

Además, en este juego podrás jugar con dos personajes: Nuna y Fox. Cambiá de un personaje a otro en cualquier momento con solo pulsar un botón, o llévalos a la vez en el modo cooperativo en local. Necesitarás las habilidades de ambos para triunfar en tu aventura. Nuna puede escalar por cuerdas y escalerillas, mover obstáculos pesados y lanzar sus boleadoras para resolver rompecabezas. Fox puede meterse en lugares inaccesibles para Nuna, trepar por muros y saltar hasta gran altura.

Never Alone ha sido nominado a más de 75 premios al mejor juego de 2014 y ha ganado el premio al Mejor juego debutante en los BAFTA Games Awards de 2015 y los premios al Juego del año y el Juego más sorprendente en los Games for Change Awards del mismo año. Y no es de extrañar, porque este juego es una experiencia única que no te dejará indiferente.