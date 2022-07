El juego que ganó el premio al mejor del año, a menos de la mitad de precio en Steam

Con las rebajas de verano, la plataforma ofrece descuentos muy importantes en los juegos más importantes.

It takes two, con 60% de descuento en Steam

Steam tiene ofertas increíbles en los mejores juegos y por eso es la más elegida por los gamers. Durante las rebajas de verano, la plataforma de compra de videojuegos para PC ofrece grandes títulos a precios por debajo de la mitad de su valor habitual. Incluso, el cuarto juego más vendido tiene un impactante 60% de descuento.

El juego del año que vale menos de la mitad en Steam

It takes two revolucionó el mundo de los videojuegos tras su salida en 2021 y se convirtió en uno de los más descargados en Steam. Ahora este juegazo que recibió el premio al mejor del año en The Game Awards y Golden Joystick Awards se puede conseguir muy barato hasta el 7 de julio a las 14. También, se puede comprar junto con A way out a un premio promocional.

Con la rebaja del 60%, It takes two tiene un valor de $1679,60; precio al que deben sumarse los impuestos correspondientes en la Argentina (su precio sube a poco más de $2700, aproximadamente).

De qué trata It takes two, uno de los 10 juegos más jugados de Steam

It takes two es un juego completamente cooperativo para dos jugadores, por lo que es importante contar con una pareja de confianza que quiera pasar el juego con nosotros. La obra crada por Hazelight y publicada por Electronics Arts es un aventura de plataformas de acción. Nuestra tarea consiste en superar obstaculos y niveles en los que la coordinación y el trabajo en equipo será fundamental. Para jugar con un amigo que no tenga una copia se puede adquirir un Pase de amigo.

Cody y May son una pareja separada que se convierte en muñecos por un hechizo mágico. Así, deben comenzar su viaje por un mundo fantástico y superar todas las adversidades mientras recomponen su relación de muy mala gana. En cada nivel, los jugadores deberán dominar las habilidades de cada personaje, tanto las individales como las combinadas.

Las críticas a It takes two son muy positivas y los premios recibidos también avalan la calidad del juego, que además fue una sensación entre los streamers más famosos del mundo. 9.25/10 en Game Informer; 5/5 en GamesRadar+; 4.5/5 en The Gamer.

Requisitos para instalar It takes two

Steam señala cuáles son los requisitos mínimos y recomendables para instalar cada uno de sus juegos. En el caso de It takes two, los requisitos mínimos son:

SO: Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

Procesador: Intel Core i3-2100T or AMD FX 6100

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD R7 260x

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

En tanto que los recomendables son: